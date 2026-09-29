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Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР
Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР
Подразделения российской группировки войск "Север" в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка, также за последние сутки... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T12:14
2026-09-29T12:14
2026-09-29T12:19
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всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Север" в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка, также за последние сутки освобождено одно село в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.А силы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое Поле Донецкой Народной Республики.Накануне в Сумской области подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Уланово. А бойцы группировки "Центр" освободили село Нововодяное Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской областиДобропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря городаАрмия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ
россия
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
12:14 29.09.2026 (обновлено: 12:19 29.09.2026)