https://crimea.ria.ru/20260929/armiya-rossii-osvobodila-naselennye--punkty-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr-1159786255.html

Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР

Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР

Подразделения российской группировки войск "Север" в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка, также за последние сутки... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T12:14

2026-09-29T12:14

2026-09-29T12:19

россия

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Север" в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка, также за последние сутки освобождено одно село в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.А силы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Веселое Поле Донецкой Народной Республики.Накануне в Сумской области подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Уланово. А бойцы группировки "Центр" освободили село Нововодяное Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской областиДобропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря городаАрмия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ

россия

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, донецкая народная республика (днр)