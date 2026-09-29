https://crimea.ria.ru/20260929/41-chelovek-pogib-i-274-postradali-za-nedelyu-ot-ukrainskikh-atak-1159780635.html

41 человек погиб и 274 пострадали за неделю от украинских атак

41 человек погиб и 274 пострадали за неделю от украинских атак - РИА Новости Крым, 29.09.2026

41 человек погиб и 274 пострадали за неделю от украинских атак

За минувшую неделю жертвами ударов украинских БПЛА стали 315 мирных жителей, из них 41 человек погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад посла по... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T07:59

2026-09-29T07:59

2026-09-29T07:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За минувшую неделю жертвами ударов украинских БПЛА стали 315 мирных жителей, из них 41 человек погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.Наибольшее число пострадавших от атак ВСУ зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской и Курской областях, в Луганской Народной Республике. Также за период с 21 по 27 сентября ВСУ целенаправленно атаковали беспилотниками гражданские объекты в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Башкирии, Татарстане и других регионах, отмечается в докладе."Украинские боевики, применяя беспилотные летательные аппараты, наносили массированные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилому фонду", - говорится в докладе.По данным Мирошника, враг целенаправленно бил по школам, административным зданиям, частным и многоквартирным домам, автомобильным трассам, кафе и магазинам. Кроме того, в Запорожской области в результате террористической атаки на гражданский автомобиль, доставлявший гуманитарную помощь, погибли трое волонтеров из Омской области, еще один получил ранения.Около 103 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за атак ВСУ по энергетическим объектам ДНР, сообщается в докладе. Еще часть населения региона осталась без воды. В Северском районе Краснодарского края украинские БПЛА повредили две воздушные линии, без электроснабжения остались три подстанции, обеспечивающие энергоснабжением 26 тысяч человек. Кроме того, вследствие удара беспилотника был поврежден один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС. В Новопсковском муниципальном округе ЛНР в результате удара вражеского дрона по объекту коммунальной инфраструктуры погиб электрик.По данным Мирошника, за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 8033 боеприпасов по России.Ранее сообщалось, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августеАналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиковБолее 100 российских медиков пострадали от украинских ударов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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