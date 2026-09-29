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21 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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21 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России
21 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 29.09.2026
21 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России
Дежурные силы российской ПВО в течение дня во вторник перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня во вторник перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ, сообщили в Минобороны.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, черное море, новости крыма, белгородская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
21 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России

21 беспилотник ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день

20:32 29.09.2026 (обновлено: 20:35 29.09.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня во вторник перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ, сообщили в Минобороны.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – говорится в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.
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НовостиЧерное мореНовости КрымаБелгородская областьКурская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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