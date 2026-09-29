https://crimea.ria.ru/20260929/21-ukrainskiy-bespilotnik-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1159809091.html

21 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России

21 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 29.09.2026

21 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России

Дежурные силы российской ПВО в течение дня во вторник перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T20:32

2026-09-29T20:32

2026-09-29T20:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня во вторник перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ, сообщили в Минобороны.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

белгородская область

курская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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