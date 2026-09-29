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129 украинских дронов сбили над Россией за ночь

129 украинских дронов сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 29.09.2026

129 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Над регионами России, в том числе над Крымом, а также над Черным морем, за ночь сбили 129 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T08:30

2026-09-29T08:30

2026-09-29T08:30

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атаки всу на крым

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, а также над Черным морем, за ночь сбили 129 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось, что над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:41 человек погиб и 274 пострадали за неделю от украинских атакОбрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на БрянщинеТрое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф