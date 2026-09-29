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129 украинских дронов сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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129 украинских дронов сбили над Россией за ночь
129 украинских дронов сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 29.09.2026
129 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Над регионами России, в том числе над Крымом, а также над Черным морем, за ночь сбили 129 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T08:30
2026-09-29T08:30
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, а также над Черным морем, за ночь сбили 129 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось, что над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:41 человек погиб и 274 пострадали за неделю от украинских атакОбрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на БрянщинеТрое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж
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РИА Новости Крым
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новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
129 украинских дронов сбили над Россией за ночь

В течение минувшей ночи над территорией России уничтожили 129 украинских дронов

08:30 29.09.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, а также над Черным морем, за ночь сбили 129 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В период с 20:00 мск 28 сентября до 08:00 мск 29 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников.
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