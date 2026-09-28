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Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадров

Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадров - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадров

Врачи в Севастополе будут получать жилье от правительства города. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава постоянного комитета по... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T06:48

2026-09-28T06:48

2026-09-28T06:48

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ЯЛТА, 28 сен – РИА Новости Крым. Врачи в Севастополе будут получать жилье от правительства города. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.По его словам, процесс строительства жилья для бюджетников в Севастополе хоть медленно, но идет. И процесс выделения части из квартир врачам позволит бороться с проблемой кадрового дефицита в медицинской сфере.Также, напомнил Кулагин, в Севастополе уже минимум пять лет работает программа целевого обучения медиков среднего звена в местном медицинском училище."Наш собственный локальный колледж готовит нам специалистов, которые идут в государственную систему. Уже более 200 специалистов в год мы можем получить и получаем", – сказал собеседник в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым.При этом медиков готовит и СевГУ: третий год там на кафедре лечебного дела учатся будущие терапевты."Там наши целевики, мы оплачиваем их учебу по 50 человек в каждом наборе. И очень надеемся, что еще немного подождать, и у нас в первичном звене появятся свои севастопольские специалисты", – отметил депутат.При этом он подчеркнул, что остается много незакрытых вакансий врачей узких специальностей. Здесь может помочь федеральное законодательство, уверен Кулагин.Также в Севастополе, как и в других регионах России, работает программа "Земский доктор" и "Земский фельдшер" при которой переселяющемуся из других регионов доктору, готовому работать в медицинской системе города федерального значения, полагаются денежные выплаты в 1 миллион и 500 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких врачей не хватает в КрымуВ Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курсаСевастопольский университет и Ялтинский медцентр ФМБА будут готовить медиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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