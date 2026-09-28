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Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадров - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадров
Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадров - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадров
Врачи в Севастополе будут получать жилье от правительства города. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава постоянного комитета по... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T06:48
2026-09-28T06:48
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ЯЛТА, 28 сен – РИА Новости Крым. Врачи в Севастополе будут получать жилье от правительства города. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.По его словам, процесс строительства жилья для бюджетников в Севастополе хоть медленно, но идет. И процесс выделения части из квартир врачам позволит бороться с проблемой кадрового дефицита в медицинской сфере.Также, напомнил Кулагин, в Севастополе уже минимум пять лет работает программа целевого обучения медиков среднего звена в местном медицинском училище."Наш собственный локальный колледж готовит нам специалистов, которые идут в государственную систему. Уже более 200 специалистов в год мы можем получить и получаем", – сказал собеседник в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым.При этом медиков готовит и СевГУ: третий год там на кафедре лечебного дела учатся будущие терапевты."Там наши целевики, мы оплачиваем их учебу по 50 человек в каждом наборе. И очень надеемся, что еще немного подождать, и у нас в первичном звене появятся свои севастопольские специалисты", – отметил депутат.При этом он подчеркнул, что остается много незакрытых вакансий врачей узких специальностей. Здесь может помочь федеральное законодательство, уверен Кулагин.Также в Севастополе, как и в других регионах России, работает программа "Земский доктор" и "Земский фельдшер" при которой переселяющемуся из других регионов доктору, готовому работать в медицинской системе города федерального значения, полагаются денежные выплаты в 1 миллион и 500 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких врачей не хватает в КрымуВ Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курсаСевастопольский университет и Ялтинский медцентр ФМБА будут готовить медиков
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Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадров

Как и чем Севастополь привлекает медиков на работу

06:48 28.09.2026
 
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ЯЛТА, 28 сен – РИА Новости Крым. Врачи в Севастополе будут получать жилье от правительства города. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.
По его словам, процесс строительства жилья для бюджетников в Севастополе хоть медленно, но идет. И процесс выделения части из квартир врачам позволит бороться с проблемой кадрового дефицита в медицинской сфере.
"У нас идет процесс, медленно, но идет строительство жилья для бюджетников. Вот сейчас все новые проектные решения по комплексному развитию территорий, большие микрорайоны, там часть жилья передается городу. Это позволит нам еще больше привлекать врачей, давая им жилье", – сказал глава комитета.
Также, напомнил Кулагин, в Севастополе уже минимум пять лет работает программа целевого обучения медиков среднего звена в местном медицинском училище.
"Наш собственный локальный колледж готовит нам специалистов, которые идут в государственную систему. Уже более 200 специалистов в год мы можем получить и получаем", – сказал собеседник в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым.
При этом медиков готовит и СевГУ: третий год там на кафедре лечебного дела учатся будущие терапевты.
"Там наши целевики, мы оплачиваем их учебу по 50 человек в каждом наборе. И очень надеемся, что еще немного подождать, и у нас в первичном звене появятся свои севастопольские специалисты", – отметил депутат.
При этом он подчеркнул, что остается много незакрытых вакансий врачей узких специальностей. Здесь может помочь федеральное законодательство, уверен Кулагин.
"Мы очень сейчас надеемся на новое законодательство, по которому все врачи-выпускники, бюджетники будут проходить так называемое наставничество и распределяться по тем точкам, где в них есть потребность. Очень надеемся, что это будет хорошим подспорьем", – выразил надежду глава комитета.
Также в Севастополе, как и в других регионах России, работает программа "Земский доктор" и "Земский фельдшер" при которой переселяющемуся из других регионов доктору, готовому работать в медицинской системе города федерального значения, полагаются денежные выплаты в 1 миллион и 500 тысяч рублей.
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