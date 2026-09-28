https://crimea.ria.ru/20260928/zazhalo-mezhdu-poezdom-i-platformoy-muzhchina-pogib-na-stantsii-v-moskve-1159756319.html

Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве

Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве

В Москве мужчину насмерть зажало между платформой и поездом на московской станции "Тушинская", проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Западное... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T09:43

2026-09-28T09:43

2026-09-28T09:43

происшествия

москва

электричка

железная дорога

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Москве мужчину насмерть зажало между платформой и поездом на московской станции "Тушинская", проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.В понедельник в пресс-службе Московской железной дороги сообщила, что на станции "Тушинская" электропоезд Нахабино – Подольск травмировал несколько человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.Предварительно, причиной травмирования стало зажатие между платформой и поездом. Следователи проводят осмотр места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, электричка, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости