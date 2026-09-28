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Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве
Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве
В Москве мужчину насмерть зажало между платформой и поездом на московской станции "Тушинская", проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Западное... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T09:43
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происшествия
москва
электричка
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Москве мужчину насмерть зажало между платформой и поездом на московской станции "Тушинская", проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.В понедельник в пресс-службе Московской железной дороги сообщила, что на станции "Тушинская" электропоезд Нахабино – Подольск травмировал несколько человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.Предварительно, причиной травмирования стало зажатие между платформой и поездом. Следователи проводят осмотр места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, москва, электричка, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве

Мужчину насмерть зажало между поездом и платформой на станции "Тушинская" в Москве

09:43 28.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Москве мужчину насмерть зажало между платформой и поездом на московской станции "Тушинская", проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В понедельник в пресс-службе Московской железной дороги сообщила, что на станции "Тушинская" электропоезд Нахабино – Подольск травмировал несколько человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины электропоездом на железнодорожной станции "Тушинская" Рижского направления Московской железной дороги в Москве", - говорится в сообщении.
Предварительно, причиной травмирования стало зажатие между платформой и поездом. Следователи проводят осмотр места происшествия.
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ПроисшествияМоскваЭлектричкаЖелезная дорогаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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