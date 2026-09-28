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Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве
Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве
В Москве мужчину насмерть зажало между платформой и поездом на московской станции "Тушинская", проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Западное... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T09:43
2026-09-28T09:43
2026-09-28T09:43
происшествия
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электричка
железная дорога
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Москве мужчину насмерть зажало между платформой и поездом на московской станции "Тушинская", проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.В понедельник в пресс-службе Московской железной дороги сообщила, что на станции "Тушинская" электропоезд Нахабино – Подольск травмировал несколько человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.Предварительно, причиной травмирования стало зажатие между платформой и поездом. Следователи проводят осмотр места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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происшествия, москва, электричка, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве
Мужчину насмерть зажало между поездом и платформой на станции "Тушинская" в Москве