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Зачем Трамп предложил Китаю покупать оружие США
Зачем Трамп предложил Китаю покупать оружие США - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Зачем Трамп предложил Китаю покупать оружие США
Предложение Китаю покупать американское оружие, как это делает Тайвань, было дипломатическим реверансом президента США Дональда Трампа перед лидером КНР Си... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Предложение Китаю покупать американское оружие, как это делает Тайвань, было дипломатическим реверансом президента США Дональда Трампа перед лидером КНР Си Цзиньпином. Такое мнение высказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, отметив, что, как и другие слова американского лидера, в том числе недавние об Украине, эти тоже ничего не значили.На минувшей неделе лидер Китая Си Цзиньпин побывал в США с официальным визитом. По итогам трехдневной программы приема председателя КНР президент США Дональд Трамп заявил об "огромном прогрессе", назвав встречу "невероятной". Позже посол США в Китае Дэвид Пердью рассказал в эфире Fox News, что Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину начать закупать американское вооружение, не уточнив, какой ответ на это он получил.По мнению Бедрицкого, это говорит о том, что в ситуации, в которой проходила эта встреча, "Трампу нужно было смягчить позицию Соединенных Штатов по Тайваню, потому что эта тема для Китая необычайно значима и болезненна"."Поэтому подобное заявление, что мы готовы продавать вооружение Китаю, – это такой дипломатический реверанс в сторону Китая", – считает Бедрицкий.При этом он добавил, что сказанное Трампом никак не соотносится с реальностью.Но главное даже не в этом, а в том, что Трамп и не собирался делать того, что предлагал китайскому лидеру, уверен политолог."Если бы даже Китай согласился какие-то образцы купить для того, чтобы хотя бы изучить, чем они оснащены, я думаю, тогда бы все эти разговоры прекратились, были бы сведены в традиционную формулу "нас неправильно поняли". Или в какие-то такие условия, которые оказались бы неприемлемыми и не были приняты (Китаем – ред.) и, соответственно, дали бы повод Трампу отказаться от этих слов", – считает эксперт.Таким образом, новость о предложении для Си, по словам Бедрицкого, с одной стороны, свидетельствует о том, что встреча лидеров не сводилась к одной только экономической части, которая очень волновала Трампа.В то же время откровения посла США о переговорах в очередной раз доказывают и "ценность" слов самого Трампа."Трамп ведь такой политик, который очень много говорит того, чего не существует, а потом это все обсуждается", – сказал Бедрицкий.Аналогичным фейком, по словам Бедрицкого, были, например, недавние слова Трампа о договоренности России и Украины не совершать удары по объектам энергетической инфраструктуры, а теперь в этом же духе президент США сообщает, что стороны договорились о снижении интенсивности."Что такое снижение интенсивности? Честно говоря, тоже большая загадка. Если наше ПВО сбивает летящие беспилотники – это ведь тоже снижение интенсивности?" – сыронизировал Бедрицкий.Он делает вывод, что и нынешним словам Трампа по итогам недавней встречи с лидером КНР веры мало."Оптимизма тут большого, наверное, я имею в виду с точки зрения китайских интересов или американских, нет. Потому что был год назад визит Трампа в Юго-Восточную Азию, где он тоже говорил, что обо всем договорился, блестяще поговорил с Си Цзиньпином, но воз и ныне там", – сказал Бедрицкий.Не случайно президент РФ Владимир Путин, комментируя встречу Трампа и Си Цзиньпина отметил, что наша страна приветствует такие переговоры, потому что два крупных государства должны между собой договариваться, ведь от этого зависит мировая экономическая и политическая обстановка."Так или иначе, это момент фиксации отношений", – заключил Бедрицкий.Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон и Нью-Йорк, приняв участие в мероприятиях по случаю 70-летия ООН. После он посещал США в 2016 году для участия в IV саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. В 2017 году встречался с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а в 2023 прибывал в Сан-Франциско на саммите АТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения Китая и США вышли на новый исторический этап - Си Цзиньпин В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем Востоке
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мнения, александр бедрицкий, китай, дональд трамп, сша, политика, в мире
Зачем Трамп предложил Китаю покупать оружие США
Предложение Трампа Си Цзиньпину покупать американское оружие – дипломатический реверанс
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым.
Предложение Китаю покупать американское оружие, как это делает Тайвань, было дипломатическим реверансом президента США Дональда Трампа перед лидером КНР Си Цзиньпином. Такое мнение высказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, отметив, что, как и другие слова американского лидера, в том числе недавние об Украине, эти тоже ничего не значили.
На минувшей неделе лидер Китая Си Цзиньпин побывал в США с официальным визитом. По итогам трехдневной программы приема председателя КНР президент США Дональд Трамп заявил об "огромном прогрессе", назвав встречу "невероятной". Позже посол США в Китае Дэвид Пердью рассказал в эфире Fox News, что Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину начать закупать американское вооружение, не уточнив, какой ответ на это он получил.
По мнению Бедрицкого, это говорит о том, что в ситуации, в которой проходила эта встреча, "Трампу нужно было смягчить позицию Соединенных Штатов по Тайваню, потому что эта тема для Китая необычайно значима и болезненна".
"Поэтому подобное заявление, что мы готовы продавать вооружение Китаю, – это такой дипломатический реверанс в сторону Китая", – считает Бедрицкий.
При этом он добавил, что сказанное Трампом никак не соотносится с реальностью.
"Хотя бы потому, что вооруженные силы любой страны – это система, которая выстраивается. И встроить какой-то даже очень хороший образец вооружений, который изначально создавался для другой системы – под натовские стандарты, под американские – в китайскую систему вооруженных сил, которая развиваясь при участии России и китайской инженерной мысли, туда не получится. Ну, либо это будет очень дорого и неэффективно", – прокомментировал Бедрицкий.
Но главное даже не в этом, а в том, что Трамп и не собирался делать того, что предлагал китайскому лидеру, уверен политолог.
"Если бы даже Китай согласился какие-то образцы купить для того, чтобы хотя бы изучить, чем они оснащены, я думаю, тогда бы все эти разговоры прекратились, были бы сведены в традиционную формулу "нас неправильно поняли". Или в какие-то такие условия, которые оказались бы неприемлемыми и не были приняты (Китаем – ред.) и, соответственно, дали бы повод Трампу отказаться от этих слов", – считает эксперт.
Таким образом, новость о предложении для Си, по словам Бедрицкого, с одной стороны, свидетельствует о том, что встреча лидеров не сводилась к одной только экономической части, которая очень волновала Трампа.
"Во фразах Трампа по поводу продажи вооружений Китаю уже политическая составляющая есть, она в том, что к вам отношение такое же, как к Тайваню. И по косвенным следам можно сделать вывод, что обсуждалась... не только ситуация вокруг Тайваня, американо-китайских отношений и американо-тайваньских, но и в более глобальном смысле. Возможно, вопросы развития украинского конфликта, и уж совершенно точно вопросы развития ситуации на Ближнем Востоке", – сказал Бедрицкий.
В то же время откровения посла США о переговорах в очередной раз доказывают и "ценность" слов самого Трампа.
"Трамп ведь такой политик, который очень много говорит того, чего не существует, а потом это все обсуждается", – сказал Бедрицкий.
Аналогичным фейком, по словам Бедрицкого, были, например, недавние слова Трампа о договоренности России и Украины не совершать удары по объектам энергетической инфраструктуры, а теперь в этом же духе президент США сообщает, что стороны договорились о снижении интенсивности.
"Что такое снижение интенсивности? Честно говоря, тоже большая загадка. Если наше ПВО сбивает летящие беспилотники – это ведь тоже снижение интенсивности?" – сыронизировал Бедрицкий.
Он делает вывод, что и нынешним словам Трампа по итогам недавней встречи с лидером КНР веры мало.
"Оптимизма тут большого, наверное, я имею в виду с точки зрения китайских интересов или американских, нет. Потому что был год назад визит Трампа в Юго-Восточную Азию, где он тоже говорил, что обо всем договорился, блестяще поговорил с Си Цзиньпином, но воз и ныне там", – сказал Бедрицкий.
Тем не менее, эта китайско-американская встреча, безусловно, является позитивной частью взаимоотношений двух стран в том смысле, что две сверхдержавы должны пытаться находить общий язык.
Не случайно президент РФ Владимир Путин, комментируя встречу Трампа и Си Цзиньпина отметил, что наша страна приветствует такие переговоры, потому что два крупных государства должны между собой договариваться, ведь от этого зависит мировая экономическая и политическая обстановка.
"Так или иначе, это момент фиксации отношений", – заключил Бедрицкий.
Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон и Нью-Йорк, приняв участие в мероприятиях по случаю 70-летия ООН. После он посещал США в 2016 году для участия в IV саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. В 2017 году встречался с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а в 2023 прибывал в Сан-Франциско на саммите АТЭС.
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