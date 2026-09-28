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Юбилей зарождения российской государственности - где и как отметят дату - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Юбилей зарождения российской государственности - где и как отметят дату
Юбилей зарождения российской государственности - где и как отметят дату - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Юбилей зарождения российской государственности - где и как отметят дату
В 2032 году в России отпразднуют 1170-летие зарождения российской государственности. Соответствующий указ подписал в понедельник, 28 сентября, президент России... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T19:35
2026-09-28T19:35
россия
новости
великий новгород
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В 2032 году в России отпразднуют 1170-летие зарождения российской государственности. Соответствующий указ подписал в понедельник, 28 сентября, президент России Владимир Путин.Согласно документу, местом проведения основных юбилейных торжеств станет город Великий Новгород. Заранее будет создан организационный комитет по подготовке праздника, подготовлен план мероприятий, определены источники финансирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы борьбы: Аксенов поздравил крымчан с Днем герба и флага РКВ России может появиться новый праздник150-летие со дня рождения Луки Крымского широко отметят в России и за рубежом
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россия, новости, великий новгород, владимир путин (политик)
Юбилей зарождения российской государственности - где и как отметят дату

Путин подписал указ о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности

19:35 28.09.2026
 
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Крымские общественники водрузили на вершине в Крыму Флаг России с подписями бойцов СВО
© Никита Сандалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В 2032 году в России отпразднуют 1170-летие зарождения российской государственности. Соответствующий указ подписал в понедельник, 28 сентября, президент России Владимир Путин.
"Подписан указ о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности", - сообщается на сайте Кремля.
Согласно документу, местом проведения основных юбилейных торжеств станет город Великий Новгород. Заранее будет создан организационный комитет по подготовке праздника, подготовлен план мероприятий, определены источники финансирования.
"Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 1170-летия зарождения российской государственности", – говорится в тексте указа.
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