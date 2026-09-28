https://crimea.ria.ru/20260928/vtb-perekhod-k-otkrytomu-bankingu-potrebuet-mer-zaschity-1159767244.html

ВТБ: переход к открытому банкингу потребует мер защиты

ВТБ: переход к открытому банкингу потребует мер защиты - РИА Новости Крым, 28.09.2026

ВТБ: переход к открытому банкингу потребует мер защиты

Переход к открытому банкингу поставит перед кредитными организациями масштабную задачу по совместной защите информации, сообщил заместитель руководителя... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T14:16

2026-09-28T14:16

2026-09-28T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Переход к открытому банкингу поставит перед кредитными организациями масштабную задачу по совместной защите информации, сообщил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов на Международном банковском форуме.Open API (общедоступный интерфейс прикладного программирования) – это технология для быстрого и безопасного обмена данными между разными компаниями. Для внедрения этого инструмента в финансовой сфере Банк России разработал концепцию, согласно которой Open API будут использоваться на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Банки, в том числе ВТБ, разрабатывают и тестируют эту технологию на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ).Партнерская модель, лежащая в основе открытого банкинга, потребует единых и одинаково высоких стандартов безопасности от всех участников рынка — от крупных банков до более мелких игроков, считает Безбогов. Он предупредил, что потенциальные бреши в защите данных у одних кредитных организаций могут поставить под удар данные других участников рынка, даже самых защищенных.По мнению Безбогова, одной из ключевых задач рынка станет настройка сквозной проверки пользователей. Поскольку при открытии любого банковского продукта клиент проходит обязательную идентификацию, то его данные хранятся сразу в нескольких финансовых организациях, продуктами которых он пользуется, — и все они должны соответствовать единому уровню защиты. Также необходимо создать единый механизм получения и отзыва согласий пользователей на обработку их данных, действующего сразу для целых групп участников рынка.Отдельным направлением защиты данных становится устойчивость инфраструктуры к возросшему числу запросов. Открытый банкинг подразумевает постоянный обмен данными между организациями по запросам клиентов и партнеров, что кратно увеличивает нагрузку на IT-системы. Как подчеркнул Безбогов, для устойчивой работы кредитных организаций в условиях открытого банкинга инфраструктура должна выдерживать в 2-3 раза больше одновременных обращений, чем может на текущий момент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, новости