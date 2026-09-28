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Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму

Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму

26 человек, в том числе восемь детей, получили травмы в авариях на дорогах Крыма за неделю, информирует в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции по региону. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T11:38

2026-09-28T11:38

2026-09-28T11:38

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 26 человек, в том числе восемь детей, получили травмы в авариях на дорогах Крыма за неделю, информирует в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции по региону.В том числе в авариях пострадали восемь детей, из них шестеро – пешеходы. Всего с участием пешеходов произошло 12 ДТП.Также правоохранители 162 раза фиксировали факты пьяного вождения, 15 водителей привлечены за вождение в нетрезвом состоянии повторно и понесут уголовную ответственность.Для снижения числа аварий крымчан просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, надежно фиксировать пассажиров, особенно детей, и проверять техническое состояние автомобиля перед поездкой.В целом с начала года правоохранители фиксируют снижение аварийности на дорогах Крыма на 20%. За летний период на полуострове произошло 124 дорожно-транспортных происшествия, сообщал ранее начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, подполковник полиции Александр Олейник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погибСвыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в ИранеМашина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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