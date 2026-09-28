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Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму
Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму
26 человек, в том числе восемь детей, получили травмы в авариях на дорогах Крыма за неделю, информирует в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции по региону. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T11:38
2026-09-28T11:38
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 26 человек, в том числе восемь детей, получили травмы в авариях на дорогах Крыма за неделю, информирует в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции по региону.В том числе в авариях пострадали восемь детей, из них шестеро – пешеходы. Всего с участием пешеходов произошло 12 ДТП.Также правоохранители 162 раза фиксировали факты пьяного вождения, 15 водителей привлечены за вождение в нетрезвом состоянии повторно и понесут уголовную ответственность.Для снижения числа аварий крымчан просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, надежно фиксировать пассажиров, особенно детей, и проверять техническое состояние автомобиля перед поездкой.В целом с начала года правоохранители фиксируют снижение аварийности на дорогах Крыма на 20%. За летний период на полуострове произошло 124 дорожно-транспортных происшествия, сообщал ранее начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, подполковник полиции Александр Олейник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погибСвыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в ИранеМашина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в дерево
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым
Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму

Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю

11:38 28.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 26 человек, в том числе восемь детей, получили травмы в авариях на дорогах Крыма за неделю, информирует в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
"В период с 21 по 27 сентября 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП, в которых один человек погиб, 26 получили ранения различной степени тяжести", – сказано в сообщении.
В том числе в авариях пострадали восемь детей, из них шестеро – пешеходы. Всего с участием пешеходов произошло 12 ДТП.
Также правоохранители 162 раза фиксировали факты пьяного вождения, 15 водителей привлечены за вождение в нетрезвом состоянии повторно и понесут уголовную ответственность.
Для снижения числа аварий крымчан просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, надежно фиксировать пассажиров, особенно детей, и проверять техническое состояние автомобиля перед поездкой.
В целом с начала года правоохранители фиксируют снижение аварийности на дорогах Крыма на 20%. За летний период на полуострове произошло 124 дорожно-транспортных происшествия, сообщал ранее начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, подполковник полиции Александр Олейник.
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