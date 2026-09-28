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В Воронцовском дворце после реставрации открыли Голубую гостиную - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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В Воронцовском дворце после реставрации открыли Голубую гостиную
В Воронцовском дворце после реставрации открыли Голубую гостиную - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Воронцовском дворце после реставрации открыли Голубую гостиную
В Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца. Торжественное мероприятие прошло в рамках Научных чтений "Музеи XXI века:... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T17:43
2026-09-28T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. В Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца. Торжественное мероприятие прошло в рамках Научных чтений "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика". Об этом сообщали в пресс-службе министерства культуры Крыма.Обновленный зал представили гостям в дни проведения крупных научных форумов. В этом году Алупка объединила сразу три значимых события: XIX Воронцовские чтения "Воронцовы и русское дворянство: между Западом и Востоком", XVII Крымские научные чтения "Мир усадебной культуры" и Научные чтения "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика", отметили в пресс-службе.Ранее первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова рассказывала РИА Новости Крым, что посетители Воронцовского дворца в Алупке могли наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве в усадьбе Останкино нашли уникальные старинные документыОборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделатьЛивадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
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РИА Новости Крым
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крым, воронцовский дворец, благоустройство, реконструкция, новости крыма, минкульт крыма, культура
В Воронцовском дворце после реставрации открыли Голубую гостиную

В Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца

17:43 28.09.2026
 
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедникВ Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. В Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца. Торжественное мероприятие прошло в рамках Научных чтений "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика". Об этом сообщали в пресс-службе министерства культуры Крыма.
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедникВ Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
"Восстановление одного из самых изящных залов дворца стало возможным благодаря региональной поддержке — на работы было направлено более 32 млн рублей, а также примечательно, что реставраторы справились с задачей досрочно, вернув интерьеру его исторический облик", - говорится в сообщении со ссылкой на министра культуры Крыма Татьяну Манежину.
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедникВ Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
Обновленный зал представили гостям в дни проведения крупных научных форумов. В этом году Алупка объединила сразу три значимых события: XIX Воронцовские чтения "Воронцовы и русское дворянство: между Западом и Востоком", XVII Крымские научные чтения "Мир усадебной культуры" и Научные чтения "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика", отметили в пресс-службе.
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедникВ Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
Ранее первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова рассказывала РИА Новости Крым, что посетители Воронцовского дворца в Алупке могли наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной.
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