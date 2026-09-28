В Воронцовском дворце после реставрации открыли Голубую гостиную
В Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедникВ Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. В Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца. Торжественное мероприятие прошло в рамках Научных чтений "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика". Об этом сообщали в пресс-службе министерства культуры Крыма.
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедникВ Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
"Восстановление одного из самых изящных залов дворца стало возможным благодаря региональной поддержке — на работы было направлено более 32 млн рублей, а также примечательно, что реставраторы справились с задачей досрочно, вернув интерьеру его исторический облик", - говорится в сообщении со ссылкой на министра культуры Крыма Татьяну Манежину.
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедникВ Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
Обновленный зал представили гостям в дни проведения крупных научных форумов. В этом году Алупка объединила сразу три значимых события: XIX Воронцовские чтения "Воронцовы и русское дворянство: между Западом и Востоком", XVII Крымские научные чтения "Мир усадебной культуры" и Научные чтения "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика", отметили в пресс-службе.
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедникВ Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
© Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
В Воронцовском дворце открыли Голубую гостиную после реставрации
Ранее первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова рассказывала РИА Новости Крым, что посетители Воронцовского дворца в Алупке могли наблюдать за работой реставраторов в голубой гостиной.
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