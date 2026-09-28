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В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников
В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников
Над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T10:19
2026-09-28T10:23
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Ранее сообщалось, что в Севастополе нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В результате атаки в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждена крыша частного дома. Также загорелась трава рядом с остановкой и повреждена высоковольтная линия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотниковВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жителиМассированный удар ВСУ по Ульяновску: что известно
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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, михаил развожаев
В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников

В Севастополе за неделю сбили 38 украинских беспилотников - Развожаев

10:19 28.09.2026 (обновлено: 10:23 28.09.2026)
 
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ПВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"За прошедшую неделю наши военные, авиация, ПВО, мобильные огневые группы нейтрализовали над Севастополем и прилегающей акваторией 38 вражеских беспилотников. Спасибо нашим защитникам", – отметил он
Ранее сообщалось, что в Севастополе нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В результате атаки в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждена крыша частного дома. Также загорелась трава рядом с остановкой и повреждена высоковольтная линия.
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