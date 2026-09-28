https://crimea.ria.ru/20260928/v-sevastopole-za-nedelyu-sbili-pochti-40-vrazheskikh-bespilotnikov-1159757149.html
В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников
В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников
Над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T10:19
2026-09-28T10:19
2026-09-28T10:23
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
михаил развожаев
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/07/1148551728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6813be626ed4f3ff1bc3c82eaccad5f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Ранее сообщалось, что в Севастополе нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В результате атаки в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждена крыша частного дома. Также загорелась трава рядом с остановкой и повреждена высоковольтная линия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотниковВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жителиМассированный удар ВСУ по Ульяновску: что известно
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/07/1148551728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_316908fc052681b367a58d86d688df22.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, михаил развожаев
В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников
В Севастополе за неделю сбили 38 украинских беспилотников - Развожаев
10:19 28.09.2026 (обновлено: 10:23 28.09.2026)