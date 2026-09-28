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В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников

В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников

Над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T10:19

2026-09-28T10:19

2026-09-28T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Над территорией Севастополя и прилегающей акваторией Черного моря за минувшую неделю сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Ранее сообщалось, что в Севастополе нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В результате атаки в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждена крыша частного дома. Также загорелась трава рядом с остановкой и повреждена высоковольтная линия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотниковВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жителиМассированный удар ВСУ по Ульяновску: что известно

севастополь

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2026

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