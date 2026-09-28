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В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии
В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии
В Севастополе во вторник будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T16:58
2026-09-28T16:58
2026-09-28T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, подчеркнули в пресс-службе.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.24 сентября сообщалось, что в Крыму, из-за сложных погодных условий возможны аварийные отключения света. Отмечалось, что электроэнергетический комплекс Крыма по-прежнему функционирует в условиях нехватки генерирующих мощностей — регион испытывает дефицит электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запущено серийное производство мобильных электроподстанцийВ Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогодыЧем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение
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В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии
В Севастополе 29 сентября до вечера ограничат подачу электроэнергии для бизнеса