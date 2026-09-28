https://crimea.ria.ru/20260928/v-sevastopole-vo-vtornik-biznesu-na-ves-den-ogranichat-podachu-elektroenergii-1159772806.html

В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии

В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии

В Севастополе во вторник будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T16:58

2026-09-28T16:58

2026-09-28T16:58

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

электричество

отключение электроэнергии в крыму

электросети крыма

новости севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111763/13/1117631386_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1ebb67846d9cdbc1ff2a7f30d28d4fbb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, подчеркнули в пресс-службе.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.24 сентября сообщалось, что в Крыму, из-за сложных погодных условий возможны аварийные отключения света. Отмечалось, что электроэнергетический комплекс Крыма по-прежнему функционирует в условиях нехватки генерирующих мощностей — регион испытывает дефицит электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запущено серийное производство мобильных электроподстанцийВ Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогодыЧем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, электричество, отключение электроэнергии в крыму, электросети крыма, новости севастополя