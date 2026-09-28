https://crimea.ria.ru/20260928/v-ryade-rayonov-kryma-nachinayut-prodazhu-topliva-v-dnevnoe-vremya-1159778029.html

В Джанкое и Армянске начинают продажу топлива в дневное время

В Джанкое и Армянске начинают продажу топлива в дневное время - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В Джанкое и Армянске начинают продажу топлива в дневное время

В Армянске и Джанкое, а также в еще 8 районах Крыма начнут продавать топливо на АЗС с 16:00. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T21:04

2026-09-28T21:04

2026-09-28T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Армянске и Джанкое, а также в еще 8 районах Крыма начнут продавать топливо на АЗС с 16:00. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.17 сентября глава администрации Черноморского района Андрей Шатыренко сообщал, что на АЗС можно заправить автомобиль топливом по талонам исключительно один раз в семь дней. "В связи с поступающими обращениями граждан, операторами светлых нефтепродуктов принято решение организации реализации топлива в дневное время суток", - написал он в своем канала на платформе МАКС.Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.Ранее Новак также обратил внимание, что были приняты акты правительства о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина, внесены изменения в Налоговый кодекс по созданию условий для импорта топлива. Также приняты указ президента России и постановление правительства, которые временно разрешили производство, оборот и реализацию на АЗС топлива класса К2, К3 и К4.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские нефтезаводы нарастили выпуск топливаМинтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС

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2026

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