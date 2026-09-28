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В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от менингококка - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от менингококка
В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от менингококка - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от менингококка
Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T15:07
2026-09-28T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Петровакс Фарм".Отмечается, что регистрация вакцины открывает новые возможности для расширения Национального календаря профилактических прививок и защиты жизни и здоровья детей от инфекции с одним из самых высоких уровней летальности.В 2025 году вакцина прошла третью фазу клинических исследований в России в 18 медицинских центрах. Результаты продемонстрировали эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения, а по отдельным показателям иммунного ответа — более высокие показатели.Ранее в России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии. Препарат также разрешен для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотикуВ России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицинеРоссия использует новые разработки для спасения бойцов СВО
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россия, вакцина, новости, наука и технологии, минздрав рф, медицина
В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от менингококка

Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину от менингококка

15:07 28.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Петровакс Фарм".
"Компания получила регистрационное удостоверение на вакцину "Ментетра" - четырехвалентную конъюгированную вакцину для профилактики менингококковой инфекции ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что регистрация вакцины открывает новые возможности для расширения Национального календаря профилактических прививок и защиты жизни и здоровья детей от инфекции с одним из самых высоких уровней летальности.
В 2025 году вакцина прошла третью фазу клинических исследований в России в 18 медицинских центрах. Результаты продемонстрировали эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения, а по отдельным показателям иммунного ответа — более высокие показатели.
Ранее в России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии. Препарат также разрешен для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
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