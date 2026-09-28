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Пострадавший от атак дронов бизнес в России освободили от проверок

Пострадавший от атак дронов бизнес в России освободили от проверок - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Пострадавший от атак дронов бизнес в России освободили от проверок

В России коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, временно освобождаются от... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T09:31

2026-09-28T09:31

2026-09-28T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В России коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, временно освобождаются от контрольных проверок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.Уточняется, что решение вступает в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года. У них не будут проходить плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий."При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан", – добавили в аппарате Григоренко.Сообщается, что внеплановые контрольные мероприятия будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни и здоровью граждан, безопасности государства, работает без уведомления о начале предпринимательской деятельности, а также в случае угрозы возникновения ЧС. Также проверка может быть назначена, если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений и инспектору необходимо подтвердить эту информацию.Возможность проведения внеплановых проверок сохранится и для отдельных видов контроля: в области промышленной безопасности (в отношении опасных производственных объектов II класса опасности), безопасности гидротехнических сооружений (в отношении гидротехнических сооружений II класса), транспортной безопасности, в сфере образования и энергетического надзора.Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников на объекты Wildberries. Меры предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на Wildberries: Кабмин поддержит пострадавший бизнесПомочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерахВ чем смысл продления в Крыму до 1,5 лет кредитных каникул для бизнеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, бизнес, атаки всу, новости, россия