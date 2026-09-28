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В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК
В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК
Президент России Владимир Путин ограничил доступ к некоторой информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий документ опубликован... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T17:31
2026-09-28T17:31
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ограничил доступ к некоторой информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, документ ограничивает доступ к информации об экспорте товаров юридическим лицом, включая объемы, маршруты и направления поставок. Указ распространяется на агрегированную информацию таможенной статистики об экспорте товаров юридическим лицом, объемах нефтепереработки на НПЗ и планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива на биржевых торгах.Указом устанавливается порядок использования такой информации: ее распространение, в том числе через СМИ и интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.Правительству РФ поручено в десятидневный срок определить перечень кодов товаров, в отношении которых применяются положения указа.В конце августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если владельцы не обеспечили их безопасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, объект тэк, новости, безопасность
В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК

Путин ограничил раскрытие данных об экспорте продукции топливно-энергетического комплекса

17:31 28.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Богатырев / Перейти в фотобанкЭлектрическая подстанция Нововоронежской атомной электростанции
Электрическая подстанция Нововоронежской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Владимир Богатырев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ограничил доступ к некоторой информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций… утвердить прилагаемый перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен", - говорится в документе.
В частности, документ ограничивает доступ к информации об экспорте товаров юридическим лицом, включая объемы, маршруты и направления поставок. Указ распространяется на агрегированную информацию таможенной статистики об экспорте товаров юридическим лицом, объемах нефтепереработки на НПЗ и планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива на биржевых торгах.
Указом устанавливается порядок использования такой информации: ее распространение, в том числе через СМИ и интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
Правительству РФ поручено в десятидневный срок определить перечень кодов товаров, в отношении которых применяются положения указа.
В конце августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если владельцы не обеспечили их безопасность.
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Владимир Путин (политик)РоссияОбъект ТЭКНовостиБезопасность
 
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