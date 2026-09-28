https://crimea.ria.ru/20260928/v-rossii-v-otvet-na-deystviya-ssha-ogranichili-dostup-k-dannym-ob-eksporte-tek-1159773302.html

В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК

В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК

Президент России Владимир Путин ограничил доступ к некоторой информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий документ опубликован... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T17:31

2026-09-28T17:31

2026-09-28T17:31

владимир путин (политик)

россия

объект тэк

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ограничил доступ к некоторой информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, документ ограничивает доступ к информации об экспорте товаров юридическим лицом, включая объемы, маршруты и направления поставок. Указ распространяется на агрегированную информацию таможенной статистики об экспорте товаров юридическим лицом, объемах нефтепереработки на НПЗ и планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива на биржевых торгах.Указом устанавливается порядок использования такой информации: ее распространение, в том числе через СМИ и интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.Правительству РФ поручено в десятидневный срок определить перечень кодов товаров, в отношении которых применяются положения указа.В конце августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если владельцы не обеспечили их безопасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, объект тэк, новости, безопасность