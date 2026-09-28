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В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека
В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека
Минздрав России прогнозирует в 2027 году начать прививать девочек 12-13 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация войдет в Национальный календарь... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T17:09
2026-09-28T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Минздрав России прогнозирует в 2027 году начать прививать девочек 12-13 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация войдет в Национальный календарь профилактических прививок. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.ВПЧ — группа вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Вакцинация против него снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки.Ранее в понедельник сообщалось, что в Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИВ России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легкихПочти восемь тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от клещевого энцефалита
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михаил мурашко, вакцина, вакцинация, дети, вирусы, общество, здоровье, минздрав рф, новости
В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека

В России в 2027 году в календарь прививок войдет вакцинация от вируса папилломы человека

17:09 28.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Минздрав России прогнозирует в 2027 году начать прививать девочек 12-13 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация войдет в Национальный календарь профилактических прививок. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы готовим следующий шаг - это начало вакцинации против папилломавирусной инфекции, начинаем со следующего года проведение всех процедур подготовительных. Я думаю, что уже во второй половине года сможем приступить к вакцинации девочек 12-13 лет, во всяком случае, сейчас это прогнозируем", - приводит РИА Новости слова министра.

ВПЧ — группа вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Вакцинация против него снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции.
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Михаил МурашкоВакцинаВакцинациядетиВирусыОбществоЗдоровьеМинздрав РФНовости
 
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