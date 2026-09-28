Рейтинг@Mail.ru
В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/v-polshe-voennye-podnyali-v-vozdukh-aviatsiyu-iz-za-situatsii-na-ukraine-1159775688.html
В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине
В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине
Польские военные подняли в воздух авиацию якобы из-за действий Вооруженных сил России на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование видов... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T19:09
2026-09-28T19:09
россия
украина
польша
в мире
безопасность
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/08/17/1130896980_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e3577c4b5f01801e10a5506aa713bbc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Польские военные подняли в воздух авиацию якобы из-за действий Вооруженных сил России на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши, пишет РИА Новости.Действия Польши направлены на "защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны", подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что Польша развернула подразделения противовоздушной обороны на границе с Украиной, а также усилила и перевела в повышенную готовность военных на пограничных переходах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный экспертГалоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД ПольшиВаршава отводит себе роль господина, а Украине – холопа – политолог
россия
украина
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/08/17/1130896980_5:0:849:633_1920x0_80_0_0_18223151972ed9384929388f9fa2db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, польша, в мире, безопасность, новости
В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине

В Польше сообщили о поднятии военной авиации из-за действий ВС России на Украине

19:09 28.09.2026
 
© CHRISTOF STACHEПольские солдаты. Фото AFP
Польские солдаты. Фото AFP
© CHRISTOF STACHE
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Польские военные подняли в воздух авиацию якобы из-за действий Вооруженных сил России на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши, пишет РИА Новости.
"В связи с очередными ударами, наносимыми Российской Федерацией с использованием средств воздушного нападения по целям в центральной части Украины, в польском воздушном пространстве превентивно действуют военно-воздушные силы", - сказано в сообщении.
Действия Польши направлены на "защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны", подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Польша развернула подразделения противовоздушной обороны на границе с Украиной, а также усилила и перевела в повышенную готовность военных на пограничных переходах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный эксперт
Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши
Варшава отводит себе роль господина, а Украине – холопа – политолог
 
РоссияУкраинаПольшаВ миреБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:38Пожар на складе пиротехники под Ярославлем - число жертв выросло до 10
19:35Юбилей зарождения российской государственности - где и как отметят дату
19:20Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой
19:15Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме
19:09В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине
18:55Турист застрял в ловушке на скалах Фиолента в Севастополе
18:35Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира
18:28Российские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве
18:05Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли
18:00СВО перешла в эндшпиль – эксперт
17:43В Воронцовском дворце после реставрации открыли Голубую гостиную
17:31В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК
17:19В Казахстане произошло землетрясение
17:09В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека
16:58В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии
16:48Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме
16:36Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд
16:19В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
16:07В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
15:55Путин освободил от должности вице-премьера Савельева
Лента новостейМолния