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В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине
В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине
Польские военные подняли в воздух авиацию якобы из-за действий Вооруженных сил России на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование видов... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T19:09
2026-09-28T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Польские военные подняли в воздух авиацию якобы из-за действий Вооруженных сил России на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши, пишет РИА Новости.Действия Польши направлены на "защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны", подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что Польша развернула подразделения противовоздушной обороны на границе с Украиной, а также усилила и перевела в повышенную готовность военных на пограничных переходах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный экспертГалоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД ПольшиВаршава отводит себе роль господина, а Украине – холопа – политолог
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россия, украина, польша, в мире, безопасность, новости
В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине
В Польше сообщили о поднятии военной авиации из-за действий ВС России на Украине