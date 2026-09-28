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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом информирует пресс-служба Минтопэнерго Крыма. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T12:48
2026-09-28T12:48
2026-09-28T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом информирует пресс-служба Минтопэнерго Крыма.В Крыму действует штормовое предупреждение. 28, 29, 30 сентября ожидаются дожди, а в южных и восточных сильные. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В пресс-службе Минтопэнерго напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии: 8-800-506-00-12 - с мобильного, 0-800-506-00-12 - со стационарного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделюТрехдневный шторм в Крыму – людей призвали не выходить в горы, море и на побережье
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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
"Крымэнерго": в Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды