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В Крыму туристка отстала от группы и заблудилась в горах
В Крыму туристка отстала от группы и заблудилась в горах - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Крыму туристка отстала от группы и заблудилась в горах
В Бахчисарайском районе Крыма туристка отстала от группы и заблудилась в горах, на помощь пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T07:25
2026-09-28T07:25
2026-09-28T07:25
происшествия
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мчс крыма
бахчисарайский район
горы крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма туристка отстала от группы и заблудилась в горах, на помощь пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Инцидент произошел 27 сентября. "В 17:30 поступило сообщение о том, что на горе Бойка в районе Коровьего грота женщина отстала от группы и сбилась с пути. Оказывать помощь выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и ГУ МЧС России по Республике Крым. Как рассказали в ведомстве, прибыв в село Соколиное, спасатели разделились на группы и приступили к поиску туристки. Женщину обнаружили быстро, в медицинской помощи она не нуждалась. Спасатели доставили ее в село Аромат.В МЧС призываю туристов изучать маршрут следования заранее и рассчитывать время возвращения из горно-лесной зоны до наступления темноты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, мчс крыма, бахчисарайский район, горы крыма
В Крыму туристка отстала от группы и заблудилась в горах
В Бахчисарайском районе Крыма туристка отстала от группы и заблудилась в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма туристка отстала от группы и заблудилась в горах, на помощь пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Инцидент произошел 27 сентября.
"В 17:30 поступило сообщение о том, что на горе Бойка в районе Коровьего грота женщина отстала от группы и сбилась с пути. Оказывать помощь выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и ГУ МЧС России по Республике Крым.
Как рассказали в ведомстве, прибыв в село Соколиное, спасатели разделились на группы и приступили к поиску туристки. Женщину обнаружили быстро, в медицинской помощи она не нуждалась. Спасатели доставили ее в село Аромат.
В МЧС призываю туристов изучать маршрут следования заранее и рассчитывать время возвращения из горно-лесной зоны до наступления темноты.
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