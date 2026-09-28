https://crimea.ria.ru/20260928/v-krymu-turistka-otstala-ot-gruppy-i-zabludilas-v-gorakh-1159753310.html

В Крыму туристка отстала от группы и заблудилась в горах

В Крыму туристка отстала от группы и заблудилась в горах - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В Крыму туристка отстала от группы и заблудилась в горах

В Бахчисарайском районе Крыма туристка отстала от группы и заблудилась в горах, на помощь пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T07:25

2026-09-28T07:25

2026-09-28T07:25

происшествия

крым

мчс крыма

бахчисарайский район

горы крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма туристка отстала от группы и заблудилась в горах, на помощь пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Инцидент произошел 27 сентября. "В 17:30 поступило сообщение о том, что на горе Бойка в районе Коровьего грота женщина отстала от группы и сбилась с пути. Оказывать помощь выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и ГУ МЧС России по Республике Крым. Как рассказали в ведомстве, прибыв в село Соколиное, спасатели разделились на группы и приступили к поиску туристки. Женщину обнаружили быстро, в медицинской помощи она не нуждалась. Спасатели доставили ее в село Аромат.В МЧС призываю туристов изучать маршрут следования заранее и рассчитывать время возвращения из горно-лесной зоны до наступления темноты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, мчс крыма, бахчисарайский район, горы крыма