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ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму и Севастополе растет

ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму и Севастополе растет - РИА Новости Крым, 28.09.2026

ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму и Севастополе растет

За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Крым заболели 8215 человек. Неделей ранее в регионе было зарегистрировано 6648 случаев. Об... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T15:29

2026-09-28T15:29

2026-09-28T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Крым заболели 8215 человек. Неделей ранее в регионе было зарегистрировано 6648 случаев. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Вместе с тем в Севастополе зарегистрировано 2702 случаев заболевания, это также больше показателя минувшей недели. Показатель ниже эпидпорога на 40%.По данным мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.Ранее сообщалось, что в России фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. На 38-й неделей этого года зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИЗа неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человекЛечение ОРВИ без антибиотиков – врач оценил новый стандарт Минздрава

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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