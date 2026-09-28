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ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму и Севастополе растет
ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму и Севастополе растет - РИА Новости Крым, 28.09.2026
ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму и Севастополе растет
За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Крым заболели 8215 человек. Неделей ранее в регионе было зарегистрировано 6648 случаев. Об... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T15:29
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2026-09-28T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Крым заболели 8215 человек. Неделей ранее в регионе было зарегистрировано 6648 случаев. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Вместе с тем в Севастополе зарегистрировано 2702 случаев заболевания, это также больше показателя минувшей недели. Показатель ниже эпидпорога на 40%.По данным мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.Ранее сообщалось, что в России фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. На 38-й неделей этого года зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИЗа неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человекЛечение ОРВИ без антибиотиков – врач оценил новый стандарт Минздрава
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орви, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму и Севастополе растет
В Крыму и Севастополе почти 11 тысяч человек заболели ОРВИ за прошедшую неделю
15:29 28.09.2026 (обновлено: 15:31 28.09.2026)