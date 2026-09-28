https://crimea.ria.ru/20260928/v-krymu-osudili-chernykh-rieltorov-za-moshennichestvo-s-zhilem-umershikh-1159770595.html

В Крыму "черных риелторов" осудят за мошенничество с жильем умерших

В Крыму "черных риелторов" осудят за мошенничество с жильем умерших - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В Крыму "черных риелторов" осудят за мошенничество с жильем умерших

В Симферополе группа "черных риелторов" в течение семи лет перепродавала квартиры одиноких умерших крымчан, у которых не было наследников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T15:40

2026-09-28T15:40

2026-09-28T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе группа "черных риелторов" в течение семи лет перепродавала квартиры одиноких умерших крымчан, у которых не было наследников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.У каждого из обвиняемых были свои роли в группе. Один, располагая сведениями о недвижимости, подменял документы о праве собственности в инвентарных делах, вносил ложные сведения о приватизации жилья двумя подельниками, а также искажая данные в свидетельствах о рождении. После этого фигуранты переоформляли и продавали квартиры добросовестным покупателям.Кроме того, двое фигурантов, желая избежать уголовной ответственности, передали своему знакомому 1,6 млн рублей взятку для сотрудника правоохранительных структур. Деньгами посредник распорядился по своему усмотрению, впоследствии он осужден за мошенничество, отметили в СК.Как уточнили в прокуратуре Крыма, по ходатайству следствия наложен арест на незаконно полученные фигурантами квартиры, а также на их имущество в общей сумме около 85 млн рублей.В настоящее время расследование уголовных дел о мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размерах, в приготовлении к совершению мошенничества, даче взятки должностному лицу через посредника завершено. Материалы направлены в Центральный районный суд города Симферополя, добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Севастополе группа "черных риелторов" создала невыносимые условия для проживания семьи, чтобы вынудить ее продать жилье по заниженной стоимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартирыВ России ужесточают требования к риелторамКак защититься от "эффекта Долиной"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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