В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Сотрудникам "России сегодня" в Крыму вручили благодарности в честь Всемирного дня туризма
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудникам "России сегодня" в Крыму вручили благодарности в честь Всемирного дня туризма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники сайта РИА Новости Крым регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены почетной грамотой и благодарностями министерства курортов и туризма республики в честь Всемирного дня туризма. Награды журналистам в понедельник вручил глава министерства Сергей Ганзий.
"За добросовестный труд, высокий профессионализм, информационную поддержку санаторно-курортной и туристской отрасли и в связи с празднованием Всемирного дня туризма", - сказано в тексте документов.
© РИА Новости КрымМинистр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность редактору соцсетей РИА Новости Крым Анастасии Адаменко
© РИА Новости Крым
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность редактору соцсетей РИА Новости Крым Анастасии Адаменко
Почетной грамотой министерства награждена шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко. Благодарностями отмечены корреспондент сайта РИА Новости Крым Галина Овсянникова, а также редактор социальных сетей Анастасия Адаменко.
© РИА Новости КрымМинистр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность корреспонденту РИА Новости Крым Галине Овсянниковой
© РИА Новости Крым
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность корреспонденту РИА Новости Крым Галине Овсянниковой
Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе ранее получили почетные грамоты и знаки отличия республиканского Мининформа, а также Совета министров Республики Крым.
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