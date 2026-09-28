https://crimea.ria.ru/20260928/v-krymu-nagradili-sotrudnikov-mediagruppy-rossiya-segodnya-1159771377.html

В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

Сотрудники сайта РИА Новости Крым регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены почетной грамотой и... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T16:19

2026-09-28T16:19

2026-09-28T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники сайта РИА Новости Крым регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены почетной грамотой и благодарностями министерства курортов и туризма республики в честь Всемирного дня туризма. Награды журналистам в понедельник вручил глава министерства Сергей Ганзий.Почетной грамотой министерства награждена шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко. Благодарностями отмечены корреспондент сайта РИА Новости Крым Галина Овсянникова, а также редактор социальных сетей Анастасия Адаменко.Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе ранее получили почетные грамоты и знаки отличия республиканского Мининформа, а также Совета министров Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всемирный день туризма – инфографика РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурсаЖурналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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