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В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Сотрудники сайта РИА Новости Крым регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены почетной грамотой и... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T16:19
2026-09-28T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники сайта РИА Новости Крым регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены почетной грамотой и благодарностями министерства курортов и туризма республики в честь Всемирного дня туризма. Награды журналистам в понедельник вручил глава министерства Сергей Ганзий.Почетной грамотой министерства награждена шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко. Благодарностями отмечены корреспондент сайта РИА Новости Крым Галина Овсянникова, а также редактор социальных сетей Анастасия Адаменко.Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе ранее получили почетные грамоты и знаки отличия республиканского Мининформа, а также Совета министров Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всемирный день туризма – инфографика РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурсаЖурналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"
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крым, минкурортов крыма, туризм в крыму, туризм, награды, международная медиагруппа "россия сегодня", новости крыма
В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

Сотрудникам "России сегодня" в Крыму вручили благодарности в честь Всемирного дня туризма

16:19 28.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудникам "России сегодня" в Крыму вручили благодарности в честь Всемирного дня туризма
Сотрудникам России сегодня в Крыму вручили благодарности в честь Всемирного дня туризма - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники сайта РИА Новости Крым регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены почетной грамотой и благодарностями министерства курортов и туризма республики в честь Всемирного дня туризма. Награды журналистам в понедельник вручил глава министерства Сергей Ганзий.

"За добросовестный труд, высокий профессионализм, информационную поддержку санаторно-курортной и туристской отрасли и в связи с празднованием Всемирного дня туризма", - сказано в тексте документов.

© РИА Новости КрымМинистр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность редактору соцсетей РИА Новости Крым Анастасии Адаменко
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность редактору соцсетей РИА Новости Крым Анастасии Адаменко - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность редактору соцсетей РИА Новости Крым Анастасии Адаменко
Почетной грамотой министерства награждена шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко. Благодарностями отмечены корреспондент сайта РИА Новости Крым Галина Овсянникова, а также редактор социальных сетей Анастасия Адаменко.
© РИА Новости КрымМинистр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность корреспонденту РИА Новости Крым Галине Овсянниковой
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность корреспонденту РИА Новости Крым Галине Овсянниковой - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий вручил благодарность корреспонденту РИА Новости Крым Галине Овсянниковой
Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе ранее получили почетные грамоты и знаки отличия республиканского Мининформа, а также Совета министров Республики Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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