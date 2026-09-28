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В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром

В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром

Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по центрам обработки данных, топливной инфраструктуре, военному аэродрому и другим связанным с ВСУ... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T08:32

2026-09-28T08:32

2026-09-28T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по центрам обработки данных, топливной инфраструктуре, военному аэродрому и другим связанным с ВСУ объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, в Киеве нанесен удар по центру обработки данных компании "Укртелеком" – одного из крупнейших поставщиков стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. Также поражен центр обработки данных компании "Дримлайн" – поставщику высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения разведывательных данных.Кроме того, в украинской столице уничтожены объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах украинских войск. Также на военном аэродроме Васильков в Киевской области поражены инфраструктура и объекты.В Одессе нанесены удары по логистическому центру "Новая почта" и сухогрузу с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ в порту Черноморск. В порту Измаил поражена инфраструктура судостроительного завода "Дунайсудосервис", который проводит восстановление и модернизацию плавсредств, техническое обслуживание и переоборудование сторожевых катеров. Также на территории завода уничтожен пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы.В ночь на воскресенье российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты ВСУ в Киеве и области, Николаеве, а также в Одесской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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