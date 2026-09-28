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В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром
В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром
Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по центрам обработки данных, топливной инфраструктуре, военному аэродрому и другим связанным с ВСУ... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T08:32
2026-09-28T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по центрам обработки данных, топливной инфраструктуре, военному аэродрому и другим связанным с ВСУ объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, в Киеве нанесен удар по центру обработки данных компании "Укртелеком" – одного из крупнейших поставщиков стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. Также поражен центр обработки данных компании "Дримлайн" – поставщику высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения разведывательных данных.Кроме того, в украинской столице уничтожены объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах украинских войск. Также на военном аэродроме Васильков в Киевской области поражены инфраструктура и объекты.В Одессе нанесены удары по логистическому центру "Новая почта" и сухогрузу с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ в порту Черноморск. В порту Измаил поражена инфраструктура судостроительного завода "Дунайсудосервис", который проводит восстановление и модернизацию плавсредств, техническое обслуживание и переоборудование сторожевых катеров. Также на территории завода уничтожен пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы.В ночь на воскресенье российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты ВСУ в Киеве и области, Николаеве, а также в Одесской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, удары по украине, украина, киев, киевская область, одесская область, вооруженные силы россии
В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром
В Киеве и области российские дроны поразили центры обработки данных и военный аэродром
08:32 28.09.2026 (обновлено: 08:39 28.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по центрам обработки данных, топливной инфраструктуре, военному аэродрому и другим связанным с ВСУ объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В частности, в Киеве нанесен удар по центру обработки данных компании "Укртелеком" – одного из крупнейших поставщиков стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. Также поражен центр обработки данных компании "Дримлайн" – поставщику высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения разведывательных данных.
Кроме того, в украинской столице уничтожены объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах украинских войск. Также на военном аэродроме Васильков в Киевской области поражены инфраструктура и объекты.
В Одессе нанесены удары по логистическому центру "Новая почта" и сухогрузу с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ в порту Черноморск.
В порту Измаил поражена инфраструктура судостроительного завода "Дунайсудосервис", который проводит восстановление и модернизацию плавсредств, техническое обслуживание и переоборудование сторожевых катеров. Также на территории завода уничтожен пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины.
На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы.
В ночь на воскресенье российская армия нанесла ряд ударов
, в результате которых поражены объекты ВСУ в Киеве и области, Николаеве, а также в Одесской области.
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