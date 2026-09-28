https://crimea.ria.ru/20260928/v-kazakhstane-proizoshlo-zemletryasenie-1159773139.html

В Казахстане произошло землетрясение

В Казахстане произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В Казахстане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в понедельник восточной части Казахстана у границы с Китаем. Об этом сообщается на сайте Европейского... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T17:19

2026-09-28T17:19

2026-09-28T17:19

казахстан

землетрясение

сейсмология

стихия

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в понедельник восточной части Казахстана у границы с Китаем. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок зарегистрирован 28 сентября в 08:53 по всемирному времени ( 11:53 – по московскому – ред.).Также серия землетрясений с небольшими магнитудами до 2,5 баллов фиксировалась в понедельник в течение дня в Турции.Утром 24 сентября землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи, сообщал ранее Европейский сейсмоцентр. За день до этого в Восточной Турции фиксировали толчки магнитудой 5.1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когдаСамое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, землетрясение, сейсмология, стихия, новости