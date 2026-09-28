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В Казахстане произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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В Казахстане произошло землетрясение
В Казахстане произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Казахстане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в понедельник восточной части Казахстана у границы с Китаем. Об этом сообщается на сайте Европейского... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T17:19
2026-09-28T17:19
казахстан
землетрясение
сейсмология
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в понедельник восточной части Казахстана у границы с Китаем. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок зарегистрирован 28 сентября в 08:53 по всемирному времени ( 11:53 – по московскому – ред.).Также серия землетрясений с небольшими магнитудами до 2,5 баллов фиксировалась в понедельник в течение дня в Турции.Утром 24 сентября землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи, сообщал ранее Европейский сейсмоцентр. За день до этого в Восточной Турции фиксировали толчки магнитудой 5.1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когдаСамое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы
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казахстан, землетрясение, сейсмология, стихия, новости
В Казахстане произошло землетрясение

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,2 – сейсмологи

17:19 28.09.2026
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в понедельник восточной части Казахстана у границы с Китаем. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, подземный толчок зарегистрирован 28 сентября в 08:53 по всемирному времени ( 11:53 – по московскому – ред.).

Очаг залегал на глубине двух километров в 55 км к востоку от казахстанского населенного пункта Кеген с населением в 9,9 тысяч человек и в 155 км к юго-западу от 360-тысячного уезда Хуочэн в Китае. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.

Также серия землетрясений с небольшими магнитудами до 2,5 баллов фиксировалась в понедельник в течение дня в Турции.
Утром 24 сентября землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи, сообщал ранее Европейский сейсмоцентр. За день до этого в Восточной Турции фиксировали толчки магнитудой 5.1.
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