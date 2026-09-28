https://crimea.ria.ru/20260928/v-fsb-rasskazali-ob-ispolzovanii-londonom-rossiyskikh-relokantov-1159756578.html

В ФСБ рассказали об использовании Лондоном российских релокантов

В ФСБ рассказали об использовании Лондоном российских релокантов - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В ФСБ рассказали об использовании Лондоном российских релокантов

Британия стремится создать иллюзию, что внутри русской эмиграции зреет альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T09:49

2026-09-28T09:49

2026-09-28T09:56

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Британия стремится создать иллюзию, что внутри русской эмиграции зреет альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на слова оперативного сотрудника ФСБ России."Лондон стремится создать для внешнего мира иллюзию того, что внутри русской эмиграции зреет некий альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве", - сказал оперативник.По его словам, релоканты используются как витрина для демонстрации другой России, которая оказывается лишь проекцией интересов британской короны.Оперативник отметил, что попытки Лондона использовать марионеточные организации для нанесения ущерба безопасности России обречены на провал.Он добавил, что лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражения, известны контрразведке поименно. Каждый их шаг виден и судьбы их предрешены.Ранее в понедельник ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дело об участии в террористической организации против организатора и лидера действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society (RDS)* UK, гражданки РФ Ксении Максимовой**.По информации ведомства, RDS объединила вокруг себя российских релокантов в Великобритании. Через RDS* Максимова** организовала сбор денег, оборудования и иной помощи в интересах киевского режима. RDS* стала площадкой для выступлений лиц, планирующих насильственный захват власти и смену конституционного строя в России.*деятельность организации признана нежелательной в РФ**Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистовГосдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантовАксенов назвал сотрудников ФСБ в Крыму настоящими профессионалами

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)