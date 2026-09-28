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В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией
В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией
Ситуация на Украине давно переросла в конфликт России и Евросоюза. Такое заявление сделал глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ )... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T19:44
2026-09-28T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Ситуация на Украине давно переросла в конфликт России и Евросоюза. Такое заявление сделал глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение ранее высказал политолог Дмитрий Евстафьев.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит контакты с политическим руководством СербииКогда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз ТрампаРоссии придется заняться денацификацией Украины после СВО – Киселев
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европейский союз (ес), европа, россия, украина, новости сво, в мире, милорад додик, мнения, политика, внешняя политика, босния и герцеговина
В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией
Ситуация на Украине давно переросла в конфликт России и Евросоюза – Додик