https://crimea.ria.ru/20260928/v-evrope-priznali-situatsiyu-na-ukraine-konfliktom-es-s-rossiey-1159776370.html

В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией

В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией

Ситуация на Украине давно переросла в конфликт России и Евросоюза. Такое заявление сделал глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ )... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T19:44

2026-09-28T19:44

2026-09-28T19:44

европейский союз (ес)

европа

россия

украина

новости сво

в мире

милорад додик

мнения

политика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/01/1159004191_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a565b7ad28559effca556ad7e9a3f3de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Ситуация на Украине давно переросла в конфликт России и Евросоюза. Такое заявление сделал глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение ранее высказал политолог Дмитрий Евстафьев.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит контакты с политическим руководством СербииКогда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз ТрампаРоссии придется заняться денацификацией Украины после СВО – Киселев

https://crimea.ria.ru/20260528/reshitelno-podderzhivaem-v-evrope-pozhelali-rossii-pobedy-v-svo-1156420449.html

европа

россия

украина

босния и герцеговина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), европа, россия, украина, новости сво, в мире, милорад додик, мнения, политика, внешняя политика, босния и герцеговина