https://crimea.ria.ru/20260928/v-chem-priznalsya-gensek-oon-replikoy-o-kryme--mnenie-1159760695.html

В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение

В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение - РИА Новости Крым, 28.09.2026

В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение

Генсек ООН Антониу Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T16:07

2026-09-28T16:07

2026-09-28T16:07

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН, выразил удивление тем фактом, что руководство Организации Объединенных Наций предоставляет право на самоопределение Гренландии, но отказывает Крыму. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в ходе его встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем тот сказал, что гренландский вопрос следует "решать на основе Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи, территориальной целостности Дании и права гренландцев на самоопределение", и в сравнении с Крымом "это разные вещи".Слова Гутерриша, по его мнению, подтверждают тот факт, что Организация Объединенных Наций находится в глубочайшем кризисе, и как ее оттуда вывести, на данный момент не знает никто."Сейчас это больше площадка для каких-то политических заявлений, причем больше даже для внутренней, а не для внешней аудитории. Потому что, допустим, слова Лаврова не транслируются в западной прессе практически никак, о них просто не знают", – отметил Бедрицкий.Теоретически отказаться от этой бесполезной площадки Россия могла бы хоть сейчас, но вряд ли это сыграет нам на руку, полагает эксперт."Как говорится, свято место пусто не бывает – там только обрадуются этому обстоятельству, и тогда, возможно, ООН перейдет к какой-то более функциональной модели, но эта модель будет совершенно антироссийская в этом случае", – пояснил свою позицию Бедрицкий.Такая патовая ситуация с ООН, по его мнению, будет длиться, как минимум, до окончания конфликта вокруг Украине, а скорее всего даже дольше – до момента окончания того международного кризиса предыдущей модели мировой системы, который сейчас продолжает развиваться.И в этом смысле у России есть только один путь, считает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, оон, антониу гутерриш, мнения, александр бедрицкий, политика