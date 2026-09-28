Рейтинг@Mail.ru
В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/v-chem-priznalsya-gensek-oon-replikoy-o-kryme--mnenie-1159760695.html
В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение - РИА Новости Крым, 28.09.2026
В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
Генсек ООН Антониу Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T16:07
2026-09-28T16:07
крым
россия
оон
антониу гутерриш
мнения
александр бедрицкий
политика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/18/1141316783_0:226:2939:1879_1920x0_80_0_0_312eaa167b700040e063e395fe7a9196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН, выразил удивление тем фактом, что руководство Организации Объединенных Наций предоставляет право на самоопределение Гренландии, но отказывает Крыму. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в ходе его встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем тот сказал, что гренландский вопрос следует "решать на основе Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи, территориальной целостности Дании и права гренландцев на самоопределение", и в сравнении с Крымом "это разные вещи".Слова Гутерриша, по его мнению, подтверждают тот факт, что Организация Объединенных Наций находится в глубочайшем кризисе, и как ее оттуда вывести, на данный момент не знает никто."Сейчас это больше площадка для каких-то политических заявлений, причем больше даже для внутренней, а не для внешней аудитории. Потому что, допустим, слова Лаврова не транслируются в западной прессе практически никак, о них просто не знают", – отметил Бедрицкий.Теоретически отказаться от этой бесполезной площадки Россия могла бы хоть сейчас, но вряд ли это сыграет нам на руку, полагает эксперт."Как говорится, свято место пусто не бывает – там только обрадуются этому обстоятельству, и тогда, возможно, ООН перейдет к какой-то более функциональной модели, но эта модель будет совершенно антироссийская в этом случае", – пояснил свою позицию Бедрицкий.Такая патовая ситуация с ООН, по его мнению, будет длиться, как минимум, до окончания конфликта вокруг Украине, а скорее всего даже дольше – до момента окончания того международного кризиса предыдущей модели мировой системы, который сейчас продолжает развиваться.И в этом смысле у России есть только один путь, считает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/18/1141316783_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0a56c51da4c32033454ac1220392b089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, россия, оон, антониу гутерриш, мнения, александр бедрицкий, политика
В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение

Гутерриш в словах о Крыме признался в глубочайшем кризисе ООН – политолог

16:07 28.09.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН, выразил удивление тем фактом, что руководство Организации Объединенных Наций предоставляет право на самоопределение Гренландии, но отказывает Крыму. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в ходе его встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем тот сказал, что гренландский вопрос следует "решать на основе Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи, территориальной целостности Дании и права гренландцев на самоопределение", и в сравнении с Крымом "это разные вещи".
"Реакция Гутерриша, – говорит политолог Бедрицкий, – очень красноречивая. То есть, вы можете говорить все, что угодно – нам это абсолютно безразлично. Нам безразлично, что схожие условия для Крыма и для Гренландии. Да и не только – были и раньше подобные случаи, допустим, в Косово, Косовский инцидент и прецедент. Их это абсолютно не беспокоит".
Слова Гутерриша, по его мнению, подтверждают тот факт, что Организация Объединенных Наций находится в глубочайшем кризисе, и как ее оттуда вывести, на данный момент не знает никто.
"Сейчас это больше площадка для каких-то политических заявлений, причем больше даже для внутренней, а не для внешней аудитории. Потому что, допустим, слова Лаврова не транслируются в западной прессе практически никак, о них просто не знают", – отметил Бедрицкий.
Теоретически отказаться от этой бесполезной площадки Россия могла бы хоть сейчас, но вряд ли это сыграет нам на руку, полагает эксперт.
"Как говорится, свято место пусто не бывает – там только обрадуются этому обстоятельству, и тогда, возможно, ООН перейдет к какой-то более функциональной модели, но эта модель будет совершенно антироссийская в этом случае", – пояснил свою позицию Бедрицкий.
Такая патовая ситуация с ООН, по его мнению, будет длиться, как минимум, до окончания конфликта вокруг Украине, а скорее всего даже дольше – до момента окончания того международного кризиса предыдущей модели мировой системы, который сейчас продолжает развиваться.
И в этом смысле у России есть только один путь, считает он.
"Становление многополярного мира – это демонстрация силы тех, которые раньше считались второстепенными державами. Именно демонстрация. Если этой демонстрации не будет, если те страны, которые стремятся занять важное, суверенное место в новом порядке, не продемонстрируют свою волю и свои возможности, то никто им этой возможности не даст", – заключил политолог.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии
Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации
Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
 
КрымРоссияООНАнтониу ГутерришМненияАлександр БедрицкийПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК
17:19В Казахстане произошло землетрясение
17:09В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека
16:58В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии
16:48Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме
16:36Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд
16:19В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
16:07В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
15:55Путин освободил от должности вице-премьера Савельева
15:40В Крыму "черных риелторов" осудят за мошенничество с жильем умерших
15:29ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму и Севастополе растет
15:07В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от менингококка
14:52Украинец улетел от мобилизации в Молдавию на параплане
14:40России придется заняться денацификацией Украины после СВО – Киселев
14:18Российских стрелков допустили к международным соревнованиям
14:16ВТБ: переход к открытому банкингу потребует мер защиты
14:08Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный эксперт
13:55Шквалистый ветер накроет Севастополь – предупреждение МЧС
13:46Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации
13:32Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии
Лента новостейМолния