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Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное

Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил до 2 441 630 человек. ВСУ атаковали Брянскую область - обрушилась часть... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T22:48

2026-09-28T22:48

2026-09-28T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил до 2 441 630 человек. ВСУ атаковали Брянскую область - обрушилась часть железнодорожного моста, 10 вагонов сошли с путей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил об ответе за удары по территории РФ. В Крыму и Севастополе на бесплатное подключение льготников к газовым сетям выделят более 64 млн рублей. С 1 октября на 9% вырастет стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования по стране. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин увеличил штат ВС РФПрезидент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских вооруженных сил до 2 441 630 человек, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Атака ВСУ на Брянскую область и КубаньВ Брянской области после ударов ВСУ произошел сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук."В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей", – написал губернатор в своем канале в МАКС.Кроме того, в Краснодарском крае после атаки произошли пожары на трех предприятиях в Динском, Павловском и Красноармейском районах, сообщили в оперштабе Кубани.Песков сделал заявление об ответе Украине на удары по РоссииРоссия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил слова президента, что киевскому режиму придется заплатить за массированные удары украинскими беспилотниками, в том числе по Москве и избирательным участкам во время выборов в Госдуму.Социальная газификация в Крыму и СевастополеКрым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. Республике выделено свыше 48 млн рублей, Севастополю – около 16 млн рублей, информирует пресс-служба правительства республики со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер‑министра России Михаила Мишустина.Благодаря этим средствам 13 тысяч семей в 56 регионах смогут подключить дома к газовым сетям и получить необходимое оборудование, уточняется в сообщении.Билеты на пассажирские поезда подорожают с октябряСтоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале."С 1 октября 2026 года тарифы на проезд в регулируемом сегменте поездов дальнего следования вырастут на 9,2%. Индексация затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозку багажа и грузобагажа", – говорится в сообщении.Армия РФ выбила половину дата-центров на УкраинеВооруженные силы России на данный момент вывели из строя примерно половину дата-центров на Украине, существенно ограничив получение и обработку цифровой информации для ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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