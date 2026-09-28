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Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное
Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил до 2 441 630 человек. ВСУ атаковали Брянскую область - обрушилась часть... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T22:48
2026-09-28T22:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил до 2 441 630 человек. ВСУ атаковали Брянскую область - обрушилась часть железнодорожного моста, 10 вагонов сошли с путей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил об ответе за удары по территории РФ. В Крыму и Севастополе на бесплатное подключение льготников к газовым сетям выделят более 64 млн рублей. С 1 октября на 9% вырастет стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования по стране. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин увеличил штат ВС РФПрезидент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских вооруженных сил до 2 441 630 человек, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Атака ВСУ на Брянскую область и КубаньВ Брянской области после ударов ВСУ произошел сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук."В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей", – написал губернатор в своем канале в МАКС.Кроме того, в Краснодарском крае после атаки произошли пожары на трех предприятиях в Динском, Павловском и Красноармейском районах, сообщили в оперштабе Кубани.Песков сделал заявление об ответе Украине на удары по РоссииРоссия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил слова президента, что киевскому режиму придется заплатить за массированные удары украинскими беспилотниками, в том числе по Москве и избирательным участкам во время выборов в Госдуму.Социальная газификация в Крыму и СевастополеКрым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. Республике выделено свыше 48 млн рублей, Севастополю – около 16 млн рублей, информирует пресс-служба правительства республики со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер‑министра России Михаила Мишустина.Благодаря этим средствам 13 тысяч семей в 56 регионах смогут подключить дома к газовым сетям и получить необходимое оборудование, уточняется в сообщении.Билеты на пассажирские поезда подорожают с октябряСтоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале."С 1 октября 2026 года тарифы на проезд в регулируемом сегменте поездов дальнего следования вырастут на 9,2%. Индексация затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозку багажа и грузобагажа", – говорится в сообщении.Армия РФ выбила половину дата-центров на УкраинеВооруженные силы России на данный момент вывели из строя примерно половину дата-центров на Украине, существенно ограничив получение и обработку цифровой информации для ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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главное за день, крым, украина, россия, новости, вооруженные силы россии, атаки всу, безопасность, поезд
Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное

Увеличение численности российских войск и подорожание билетов на поезда – главное за день

22:48 28.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил до 2 441 630 человек. ВСУ атаковали Брянскую область - обрушилась часть железнодорожного моста, 10 вагонов сошли с путей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил об ответе за удары по территории РФ. В Крыму и Севастополе на бесплатное подключение льготников к газовым сетям выделят более 64 млн рублей. С 1 октября на 9% вырастет стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования по стране.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин увеличил штат ВС РФ

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских вооруженных сил до 2 441 630 человек, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
20:59
Россия опережающими темпами наращивает атомную генерацию

Атака ВСУ на Брянскую область и Кубань

В Брянской области после ударов ВСУ произошел сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
"В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Кроме того, в Краснодарском крае после атаки произошли пожары на трех предприятиях в Динском, Павловском и Красноармейском районах, сообщили в оперштабе Кубани.
Заправка автомобиля
21:04
В Джанкое и Армянске начинают продажу топлива в дневное время

Песков сделал заявление об ответе Украине на удары по России

Россия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил слова президента, что киевскому режиму придется заплатить за массированные удары украинскими беспилотниками, в том числе по Москве и избирательным участкам во время выборов в Госдуму.
Дым в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
20:09
Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады

Социальная газификация в Крыму и Севастополе

Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. Республике выделено свыше 48 млн рублей, Севастополю – около 16 млн рублей, информирует пресс-служба правительства республики со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер‑министра России Михаила Мишустина.
Благодаря этим средствам 13 тысяч семей в 56 регионах смогут подключить дома к газовым сетям и получить необходимое оборудование, уточняется в сообщении.
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
19:38
Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10

Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября

Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
"С 1 октября 2026 года тарифы на проезд в регулируемом сегменте поездов дальнего следования вырастут на 9,2%. Индексация затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозку багажа и грузобагажа", – говорится в сообщении.
Ветровые электростанции в поселке Мирный - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
13:46
Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации

Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине

Вооруженные силы России на данный момент вывели из строя примерно половину дата-центров на Украине, существенно ограничив получение и обработку цифровой информации для ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Арт-объект Карта России - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
19:15
Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме
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Заголовок открываемого материала
22:48Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное
22:29Штамп за пиво с рыбой: как россиянин продавал прописку в Сочи
22:26Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники
22:19Названы самые пьющие страны Евросоюза
22:11Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва
21:59Когда выгодно брать отпуск в 2027 году
21:51Где в Севастополе купить бензин свободно и по QR-коду во вторник
21:48Премьер Украины сделал тяжелое признание
21:29Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина
21:12Зачем Трамп предложил Китаю покупать оружие США
21:04В Джанкое и Армянске начинают продажу топлива в дневное время
20:59Россия опережающими темпами наращивает атомную генерацию
20:48Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:48Столица помогает столице: в Крыму проверяют качество "московских" объектов
20:35Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР
20:24Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
20:12Путин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главное
20:09Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады
19:50Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
19:44В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией
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