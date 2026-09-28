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Украинец улетел от мобилизации в Молдавию на параплане
Украинец улетел от мобилизации в Молдавию на параплане - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Украинец улетел от мобилизации в Молдавию на параплане
Украинец пересек границу с Молдавией на параплане. Как пишут украинские СМИ, таким образом от сбежал от мобилизации в ВСУ. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T14:52
2026-09-28T14:52
2026-09-28T14:52
украина
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Украинец пересек границу с Молдавией на параплане. Как пишут украинские СМИ, таким образом от сбежал от мобилизации в ВСУ.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны, часто способами, опасными для жизни и здоровья. Акции силового сопротивления военкомам стали на Украине обыденностью, часто происходят случаи вооруженных нападений на сотрудников ТЦК.Ранее сообщалось, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области разыскивают мужчину, который ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и скрылся.Также сообщалось, что Еврокомиссия приветствует активизацию на Украине дискуссии об отправке женщин на фронт и требует от Киева незамедлительно принять политическое решение о начале женской мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отцаВенгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – МадьярТЦК на Украине лишал мужчин законных отсрочек от мобилизации – омбудсмен
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украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), молдавия, новости
Украинец улетел от мобилизации в Молдавию на параплане
Украинец бежал от мобилизации через границу в Молдавию на параплане