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Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России
Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России
Россия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T13:21
2026-09-28T13:21
2026-09-28T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Россия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по стране. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он напомнил, как ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевскому режиму придется заплатить за массированные удары украинскими беспилотниками, в том числе по Москве и избирательным участкам во время выборов в Госдуму.Он добавил, что российские Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и весьма последовательно наносят удары по тем объектам, связанным с ВСУ.Путин 25 сентября заявил, что Вооруженные силы РФ стали отвечать на каждую атаку киевского режима. По его словам, руководство киевского режима должно почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них это положение.Президент России подчеркнул, что у противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам "Герань", удары которых настолько разрушительны, что Киев поднимает вопрос взаимного прекращения воздушных ударов.Ранее Песков заявил, что решение вопроса о безопасности в Черном море должно быть комплексным. По его словам, Турция ранее выдвигала предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Однако до сих пор каких-либо предметных переговоров по этой теме нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговорыРоссия восстановила ущерб после морских атак Киева – ПутинДля войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин
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россия, украина, дмитрий песков, кремль, удары по украине, новости сво
Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России
Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Россия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по стране. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Национальные интересы России очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность, мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева", – подчеркнул Песков.
Он напомнил, как ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевскому режиму придется заплатить за массированные удары украинскими беспилотниками, в том числе по Москве и избирательным участкам во время выборов в Госдуму.
"Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции. Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он добавил, что российские Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и весьма последовательно наносят удары по тем объектам, связанным с ВСУ.
Путин 25 сентября заявил, что Вооруженные силы РФ стали отвечать
на каждую атаку киевского режима. По его словам, руководство киевского режима должно почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них это положение.
Президент России подчеркнул
, что у противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам "Герань", удары которых настолько разрушительны, что Киев поднимает вопрос взаимного прекращения воздушных ударов.
Ранее Песков заявил, что решение вопроса о безопасности в Черном море должно быть комплексным
. По его словам, Турция ранее выдвигала предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Однако до сих пор каких-либо предметных переговоров по этой теме нет.
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