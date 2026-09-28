https://crimea.ria.ru/20260928/ukraine-pridetsya-zaplatit-peskov-ob-otvete-na-udary-po-rossii-1159764394.html

Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России

Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России

Россия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T13:21

2026-09-28T13:21

2026-09-28T13:21

россия

украина

дмитрий песков

кремль

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Россия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по стране. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он напомнил, как ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевскому режиму придется заплатить за массированные удары украинскими беспилотниками, в том числе по Москве и избирательным участкам во время выборов в Госдуму.Он добавил, что российские Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и весьма последовательно наносят удары по тем объектам, связанным с ВСУ.Путин 25 сентября заявил, что Вооруженные силы РФ стали отвечать на каждую атаку киевского режима. По его словам, руководство киевского режима должно почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них это положение.Президент России подчеркнул, что у противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам "Герань", удары которых настолько разрушительны, что Киев поднимает вопрос взаимного прекращения воздушных ударов.Ранее Песков заявил, что решение вопроса о безопасности в Черном море должно быть комплексным. По его словам, Турция ранее выдвигала предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Однако до сих пор каких-либо предметных переговоров по этой теме нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговорыРоссия восстановила ущерб после морских атак Киева – ПутинДля войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин

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россия, украина, дмитрий песков, кремль, удары по украине, новости сво