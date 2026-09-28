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Турист застрял в ловушке на скалах Фиолента в Севастополе
Турист застрял в ловушке на скалах Фиолента в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Турист застрял в ловушке на скалах Фиолента в Севастополе
В Севастополе турист застрял на скалах Фиолента. На помощь мужчине пришла дежурная смена спасательного подразделения "Юг". Об этом сообщил в своем канале в МАКС РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T18:55
2026-09-28T18:55
2026-09-28T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе турист застрял на скалах Фиолента. На помощь мужчине пришла дежурная смена спасательного подразделения "Юг". Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что медицинская помощь мужчине не понадобилась.Как отметил губернатор, на Фиоленте очень красивые места, но некоторые из них действительно опасны. Особенно это касается диких пляжей, куда ведут необорудованные спуски. Крутые обрывы могут в любой момент привести к трагедии.В конце августа губернатор Севастополя сообщал о девушке, которая сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент. Еще одна при спуске к морю оступилась и упала с 10-ти метровой высоты. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метровНашли в тумане: в крымских горах спасли туристаДевушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму
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РИА Новости Крым
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Турист застрял в ловушке на скалах Фиолента в Севастополе
В Севастополе турист застрял на скалах Фиолента - Развожаев