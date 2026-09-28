https://crimea.ria.ru/20260928/troe-detey-i-zhenschina-raneny-v-rezultate-ataki-na-voronezh-1159756803.html

Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж

Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж

Трое детей и женщина получили ранения в результате падения беспилотника в Воронеже, сообщил губернатор области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T09:56

2026-09-28T09:56

2026-09-28T09:56

александр гусев

воронеж

атаки всу

происшествия

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653687_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3a4ea49e5d617059bc0cc09245342a19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Трое детей и женщина получили ранения в результате падения беспилотника в Воронеже, сообщил губернатор области Александр Гусев.По словам руководителя региона, всего минувшей ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами региона было обнаружено и уничтожено около 20 дронов противника.Четырехлетняя девочка и семилетний мальчик госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему ребенку – 11-летнему подростку – оказали помощь на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести, уточнил губернатор.Он добавил, что в результате падения обломков БПЛА в Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. Также в разных районах города и в пригороде фиксируются повреждения остекления и кровли в ряде многоквартирных и частных домов, посечены несколько автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами РоссииПожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУБьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР

воронеж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, воронеж, атаки всу, происшествия, новости сво