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Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж
Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж
Трое детей и женщина получили ранения в результате падения беспилотника в Воронеже, сообщил губернатор области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T09:56
2026-09-28T09:56
александр гусев
воронеж
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Трое детей и женщина получили ранения в результате падения беспилотника в Воронеже, сообщил губернатор области Александр Гусев.По словам руководителя региона, всего минувшей ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами региона было обнаружено и уничтожено около 20 дронов противника.Четырехлетняя девочка и семилетний мальчик госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему ребенку – 11-летнему подростку – оказали помощь на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести, уточнил губернатор.Он добавил, что в результате падения обломков БПЛА в Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. Также в разных районах города и в пригороде фиксируются повреждения остекления и кровли в ряде многоквартирных и частных домов, посечены несколько автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами РоссииПожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУБьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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александр гусев, воронеж, атаки всу, происшествия, новости сво
Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж

Трое детей и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на Воронеж

09:56 28.09.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Трое детей и женщина получили ранения в результате падения беспилотника в Воронеже, сообщил губернатор области Александр Гусев.
По словам руководителя региона, всего минувшей ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами региона было обнаружено и уничтожено около 20 дронов противника.
"В результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, в том числе трое детей", - написал Гусев в своем канале в МАКС.
Четырехлетняя девочка и семилетний мальчик госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему ребенку – 11-летнему подростку – оказали помощь на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести, уточнил губернатор.
Он добавил, что в результате падения обломков БПЛА в Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. Также в разных районах города и в пригороде фиксируются повреждения остекления и кровли в ряде многоквартирных и частных домов, посечены несколько автомобилей.
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Александр ГусевВоронежАтаки ВСУПроисшествияНовости СВО
 
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