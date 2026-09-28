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Трехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье
Трехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Трехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье
Трехдневный шторм с ливнями и ветром до 25 м/с накроет Крым с 28 по 30 сентября, действует штормовое предупреждение. Об этом напомнили в республиканском главке... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T08:47
2026-09-28T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Трехдневный шторм с ливнями и ветром до 25 м/с накроет Крым с 28 по 30 сентября, действует штормовое предупреждение. Об этом напомнили в республиканском главке МЧС России.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует исключить выход в горно-лесную местность, не посещать набережные и берегоукрепительные сооружения; ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Водителей автотранспортных средств призывают быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов - соблюдать особую осторожность при переходе дороги. Также жителей и гостей полуострова просят на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, а также от крупных деревьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Трехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье
Трехдневный шторм с ливнями и ветром до 25 м/с накроет Крым с 28 по 30 сентября - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Трехдневный шторм с ливнями и ветром до 25 м/с накроет Крым с 28 по 30 сентября, действует штормовое предупреждение. Об этом напомнили в республиканском главке МЧС России.
"28, 29, 30 сентября в Крыму ожидаются дожди, а в южных и восточных сильные. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует исключить выход в горно-лесную местность, не посещать набережные и берегоукрепительные сооружения; ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", - добавили в МЧС.
Водителей автотранспортных средств призывают быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов - соблюдать особую осторожность при переходе дороги. Также жителей и гостей полуострова просят на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, а также от крупных деревьев.
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