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Трехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье

Трехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Трехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье

Трехдневный шторм с ливнями и ветром до 25 м/с накроет Крым с 28 по 30 сентября, действует штормовое предупреждение. Об этом напомнили в республиканском главке... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T08:47

2026-09-28T08:47

2026-09-28T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Трехдневный шторм с ливнями и ветром до 25 м/с накроет Крым с 28 по 30 сентября, действует штормовое предупреждение. Об этом напомнили в республиканском главке МЧС России.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует исключить выход в горно-лесную местность, не посещать набережные и берегоукрепительные сооружения; ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Водителей автотранспортных средств призывают быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов - соблюдать особую осторожность при переходе дороги. Также жителей и гостей полуострова просят на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, а также от крупных деревьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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