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СВО перешла в эндшпиль – эксперт

СВО перешла в эндшпиль – эксперт - РИА Новости Крым, 28.09.2026

СВО перешла в эндшпиль – эксперт

Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение высказал политолог Дмитрий... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T18:00

2026-09-28T18:00

2026-09-28T18:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев в ходе форсайт-форума "СВО и Третья мировая" на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".По мнению Евстафьева, киевский режим сейчас пытается "выиграть в сфере невоенных решений завершения конфликта с сохранением хотя бы части актива под названием Украина". Эти усилия Зеленского направлены в первую очередь на евроатлантических политиков и на европейское и американское общественное мнение, отметил аналитик.Кроме того, европейские элиты "не успевают синхронизировать милитаризацию экономики с милитаризацией общественного мнения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – прогноз из КрымаКогда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз ТрампаПолитический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, новости, новости сво, мнения