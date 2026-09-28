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СВО перешла в эндшпиль – эксперт - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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СВО перешла в эндшпиль – эксперт
СВО перешла в эндшпиль – эксперт - РИА Новости Крым, 28.09.2026
СВО перешла в эндшпиль – эксперт
Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение высказал политолог Дмитрий... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T18:00
2026-09-28T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев в ходе форсайт-форума "СВО и Третья мировая" на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".По мнению Евстафьева, киевский режим сейчас пытается "выиграть в сфере невоенных решений завершения конфликта с сохранением хотя бы части актива под названием Украина". Эти усилия Зеленского направлены в первую очередь на евроатлантических политиков и на европейское и американское общественное мнение, отметил аналитик.Кроме того, европейские элиты "не успевают синхронизировать милитаризацию экономики с милитаризацией общественного мнения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – прогноз из КрымаКогда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз ТрампаПолитический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев
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РИА Новости Крым
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украина, россия, новости, новости сво, мнения
СВО перешла в эндшпиль – эксперт

Киевский режим уже осознал неизбежность своего поражения в СВО – политолог

18:00 28.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа группы противодействия БПЛА спецназа "Ахмат" на Сумском направлении СВО
Боевая работа группы противодействия БПЛА спецназа Ахмат на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев в ходе форсайт-форума "СВО и Третья мировая" на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".

"То, что мы в эндшпиле специальной военной операции, начинает осознаваться уже очень многими на Украине… В Европе и на Западе это уже осознано практически всеми… Зеленский проиграл на поле боя, он это понимает. Почти нет сомнений, что большая часть киевской хунты это тоже осознает", – сказал эксперт.

По мнению Евстафьева, киевский режим сейчас пытается "выиграть в сфере невоенных решений завершения конфликта с сохранением хотя бы части актива под названием Украина". Эти усилия Зеленского направлены в первую очередь на евроатлантических политиков и на европейское и американское общественное мнение, отметил аналитик.
Кроме того, европейские элиты "не успевают синхронизировать милитаризацию экономики с милитаризацией общественного мнения".
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