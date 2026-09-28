https://crimea.ria.ru/20260928/stolitsa-pomogaet-stolitse-kak-idet-realizatsiya-programmy-moskvy-v-krymu-1159774444.html

Столица помогает столице: как идет реализация программы Москвы в Крыму

Столица помогает столице: как идет реализация программы Москвы в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Столица помогает столице: как идет реализация программы Москвы в Крыму

Аудиторская проверка Контрольно-счетной палаты из Москвы проходит в Крыму и Севастополе. Специалисты посетят ряд объектов на полуострове, благоустройство... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T20:48

2026-09-28T20:48

2026-09-28T20:48

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/images/sharing/article/rus/1159774444.jpg?1790617682

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Аудиторская проверка Контрольно-счетной палаты из Москвы проходит в Крыму и Севастополе. Специалисты посетят ряд объектов на полуострове, благоустройство которых происходит за счет средств столицы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Счетной палаты Крыма Сергей Додонов."Бюджетный контроль является систематическим. Уже в 2021 году тоже была проверка контрольно-счетной палаты по использованию направленных денежных средств. И сейчас тоже проверяется. Прежде всего, эта проверка осуществляется в рамках поручения мэра города Москвы, то есть Сергея Семеновича Собянина, и в части именно деятельности Департамента правительства Москвы, а уже сопутствующее, то есть как это реализуется "на земле", это - мониторинг, который осуществляется по объектам, реализуемым в Республике Крым", - рассказал он.По информации гостя студии, Москва помогает многим регионам – с 25 регионами заключены соглашения по аналогии с Республикой Крым. И там тоже проходят подобные проверки на местах."Глава республики Сергей Аксенов отметил, что 60 миллиардов уже на сегодняшний день предоставлено. Причем 3,3 миллиарда — это 2026 год на сегодняшний день. Программа будет действовать до 2028 года. В перспективе еще около 7 миллиардов должна получить республика до ее завершения", - отметил он.Прежде всего, обозначил собеседник, эти деньги тратятся на благоустройство республики Крым."У нас на данный момент отремонтировано чуть больше 600 дворов, дворовых территорий, около 140 общественных территорий, скверов и парков. Установлено под 150 спортивных и 130 детских площадок. Закуплено более 1000 единиц коммунальной, дорожной техники, около 200 автомобилей скорой помощи, 22 тысячи единиц медицинского оборудования. Отремонтировано и реконструировано тоже достаточно большое, сотнями измеряется количество медицинских учреждений. И начиная с 2025 года, в том числе сюда попали еще, в эту программу, и учреждения культуры и образования. То есть на них тоже выделяется ежегодно около 1 млрд рублей", - поделился Сергей Додонов.Он пояснил, что подобное сотрудничество между столицами существовало и раньше."Это взаимодействие, соглашение не новое, аналогичное существовало между Москвой и Крымом еще при Украине. Существовал фонд "Москва-Крым", который очень активно взаимодействовал. Кстати, Юрий Лужков, этот гениальный человек, который в свое время поддерживал республику и постоянно оказывал внимание и Севастополю, и Крыму. Поэтому, это все не новое, это - поддержка старых традиций. И нам остается только сделать все хорошо, качественно и на века", - подчеркнул председатель Счетной палаты Крыма.В рамках нынешней проверки, делегация из Москвы, добавил он, ознакомятся с пятью объектами в Крыму и посетит 10 объектов в Севастополе."В Республике Крым — это 51-й пехотный полк, город Симферополь. Это сквер в городе Ялте, Массандровский парк, сквер перед администрацией в городе Алуште. И есть еще пятый объект, который тоже проверят", - пояснил он.Именно эти объекты выбраны в результате камеральной проверки, дополнил он."То есть по документам, которые сегодня существуют в единой информационной системе по госзакупкам, они отображаются как рисковые. Но я хочу сказать, что здесь особого риска нет. Потому что, иногда из-за небрежного отношения к документам не все документы выкладываются, и тогда они в информационной системе "горят", как будто там что-то не так, но, когда ты выезжаешь на место, ты видишь, что ситуация в корне не соответствует тому, что вроде бы как отображается в информационной системе", - уточнил Додонов.Он также обратил внимание, что главный вопрос проверки состоит не в том, почему не сделали и не реализовали данные объекты, а в том разобраться в причинах и, определить что требуется для успешного из завершения."Возможно нужны, в том числе, источники дополнительного финансирования для того, чтобы сделать объект не поверхностно, а действительно так, чтобы он простоял еще долго. То есть сделать хороший запас прочности и в том числе сохранить его как культурное наследие. На самом деле это просто мониторинг, изучение и предложения. Наказание после аудита не всегда следует - в основном это рекомендации. И на этом акцент делает и Счетная палата Российской Федерации, давая нам указания, что наша задача, прежде всего, как не контролеров, а как аудиторов разобраться в ситуации, предложить меры по улучшению использования денежных средств", - констатировал гость эфира.Ранее сообщалось, что по программе о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством Москвы с 2020 года Республика получила 60 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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