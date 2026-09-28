Рейтинг@Mail.ru
Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/smertelnoe-padenie-v-vodopad-v-sochi-organizator-turpokhoda-poydet-pod-sud-1159772091.html
Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд
Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд
В Сочи в суд ушло уголовное дело о гибели туристки после падения в водопад, информирует в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T16:36
2026-09-28T16:36
сочи
краснодарский край
кубань
происшествия
уголовный кодекс
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в суд ушло уголовное дело о гибели туристки после падения в водопад, информирует в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.24-летняя девушка погибла в Сочи во время группового турпохода в апреле. Как сообщала ранее пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, уголовное дело было открыто в отношении организатора похода."Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.Женщина обвиняется по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатору турпохода грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка упала на скалах в КрымуСутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под ЯлтойТурист упал со скалы на камни в Геленджике
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, краснодарский край, кубань, происшествия, уголовный кодекс, новости
Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд

В Сочи организатору турпохода грозит срок за гибель туристки в водопаде

16:36 28.09.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в суд ушло уголовное дело о гибели туристки после падения в водопад, информирует в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
24-летняя девушка погибла в Сочи во время группового турпохода в апреле. Как сообщала ранее пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, уголовное дело было открыто в отношении организатора похода.
"Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.
Женщина обвиняется по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатору турпохода грозит до двух лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туристка упала на скалах в Крыму
Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой
Турист упал со скалы на камни в Геленджике
 
СочиКраснодарский крайКубаньПроисшествияУголовный кодексНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК
17:19В Казахстане произошло землетрясение
17:09В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека
16:58В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии
16:48Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме
16:36Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд
16:19В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
16:07В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
15:55Путин освободил от должности вице-премьера Савельева
15:40В Крыму "черных риелторов" осудят за мошенничество с жильем умерших
15:29ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму и Севастополе растет
15:07В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от менингококка
14:52Украинец улетел от мобилизации в Молдавию на параплане
14:40России придется заняться денацификацией Украины после СВО – Киселев
14:18Российских стрелков допустили к международным соревнованиям
14:16ВТБ: переход к открытому банкингу потребует мер защиты
14:08Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный эксперт
13:55Шквалистый ветер накроет Севастополь – предупреждение МЧС
13:46Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации
13:32Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии
Лента новостейМолния