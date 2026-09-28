https://crimea.ria.ru/20260928/smertelnoe-padenie-v-vodopad-v-sochi-organizator-turpokhoda-poydet-pod-sud-1159772091.html

Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд

Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд

В Сочи в суд ушло уголовное дело о гибели туристки после падения в водопад, информирует в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T16:36

2026-09-28T16:36

2026-09-28T16:36

сочи

краснодарский край

кубань

происшествия

уголовный кодекс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в суд ушло уголовное дело о гибели туристки после падения в водопад, информирует в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.24-летняя девушка погибла в Сочи во время группового турпохода в апреле. Как сообщала ранее пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, уголовное дело было открыто в отношении организатора похода."Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.Женщина обвиняется по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатору турпохода грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка упала на скалах в КрымуСутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под ЯлтойТурист упал со скалы на камни в Геленджике

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кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, кубань, происшествия, уголовный кодекс, новости