https://crimea.ria.ru/20260928/situatsiya-s-beshenstvom-v-krymu---kak-zaschititsya-1159752520.html

Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься

Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься

Ежегодно в Крыму по поводу укусов животных за медицинской помощью обращаются около 6,5 тысячи человек, из них более тысячи получают курс антирабических... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T07:37

2026-09-28T07:37

2026-09-28T07:37

бешенство в крыму

центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму по поводу укусов животных за медицинской помощью обращаются около 6,5 тысячи человек, из них более тысячи получают курс антирабических прививок. Об этом во Всемирный день борьбы с бешенством, который отмечается 28 сентября, рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.Специалисты назвали ситуацию по бешенству на полуострове напряженной из-за увеличения числа бездомных собак и кошек, а также отказа владельцев животных прививать своих питомцев.Специалисты напомнили, что возбудитель бешенства передается со слюной больного животного. Чаще всего болеют собаки, кошки, лисы, волки, енотовидные собаки, грызуны, реже — коровы, лошади, овцы и свиньи. Чтобы защититься от этого смертельного заболевания, необходимо избегать контактов с дикими животными, даже если они выглядят спокойным и миролюбивым. Это такде нужно объяснить детям. "Если вы стали свидетелем необычного поведения животного или обнаружили труп дикого зверя, не прикасайтесь к нему", - подчеркивают в ведомстве.При любом укусе, царапине или если попала слюна животного, необходимо срочно обратиться в травматологический пункт. Лекарства от бешенства не существует, спасти жизнь может только своевременная вакцинация. Курс вакцины составляет шесть уколов: в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90-й дни.В Центре гигиены и эпидемиологии также напомнили, что владельцы домашних животных обязаны ежегодно прививать их против бешенства, это можно сделать бесплатно. При появлении у животного обильного слюнотечения, изменения поведения, судорог или затрудненного глотания, немедленно нужно обратиться к ветеринару. Председатель Госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов ранее рассказал, что в Крыму за пять месяцев выявили 28 случаев бешенства у животных. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Рост заболеваемости бешенством среди диких и домашних животных, по его словам, связан с попаданием на полуостров зараженных лис с территории Херсонской области, где слабо организована вакцинация и не хватает ветеринарных специалистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем можно заразиться от бездомных животных – перечень болезнейВ Крыму участились случаи нападения собак на людейВ Крыму отмечается рост бешенства у животныхВ Алуште обнаружили зараженных бешенством лис

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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