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Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься
Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься
Ежегодно в Крыму по поводу укусов животных за медицинской помощью обращаются около 6,5 тысячи человек, из них более тысячи получают курс антирабических... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T07:37
2026-09-28T07:37
бешенство в крыму
центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму по поводу укусов животных за медицинской помощью обращаются около 6,5 тысячи человек, из них более тысячи получают курс антирабических прививок. Об этом во Всемирный день борьбы с бешенством, который отмечается 28 сентября, рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.Специалисты назвали ситуацию по бешенству на полуострове напряженной из-за увеличения числа бездомных собак и кошек, а также отказа владельцев животных прививать своих питомцев.Специалисты напомнили, что возбудитель бешенства передается со слюной больного животного. Чаще всего болеют собаки, кошки, лисы, волки, енотовидные собаки, грызуны, реже — коровы, лошади, овцы и свиньи. Чтобы защититься от этого смертельного заболевания, необходимо избегать контактов с дикими животными, даже если они выглядят спокойным и миролюбивым. Это такде нужно объяснить детям. "Если вы стали свидетелем необычного поведения животного или обнаружили труп дикого зверя, не прикасайтесь к нему", - подчеркивают в ведомстве.При любом укусе, царапине или если попала слюна животного, необходимо срочно обратиться в травматологический пункт. Лекарства от бешенства не существует, спасти жизнь может только своевременная вакцинация. Курс вакцины составляет шесть уколов: в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90-й дни.В Центре гигиены и эпидемиологии также напомнили, что владельцы домашних животных обязаны ежегодно прививать их против бешенства, это можно сделать бесплатно. При появлении у животного обильного слюнотечения, изменения поведения, судорог или затрудненного глотания, немедленно нужно обратиться к ветеринару. Председатель Госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов ранее рассказал, что в Крыму за пять месяцев выявили 28 случаев бешенства у животных. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Рост заболеваемости бешенством среди диких и домашних животных, по его словам, связан с попаданием на полуостров зараженных лис с территории Херсонской области, где слабо организована вакцинация и не хватает ветеринарных специалистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем можно заразиться от бездомных животных – перечень болезнейВ Крыму участились случаи нападения собак на людейВ Крыму отмечается рост бешенства у животныхВ Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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бешенство в крыму, центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе, крым, новости крыма, здоровье, безопасность
Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься

В Крыму прививают от бешенства после укусов животных ежегодно более тысячи человек

07:37 28.09.2026
 
© Fotolia / tverkhovinets / Перейти в фотобанкЗлая собака
Злая собака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму по поводу укусов животных за медицинской помощью обращаются около 6,5 тысячи человек, из них более тысячи получают курс антирабических прививок. Об этом во Всемирный день борьбы с бешенством, который отмечается 28 сентября, рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.
Специалисты назвали ситуацию по бешенству на полуострове напряженной из-за увеличения числа бездомных собак и кошек, а также отказа владельцев животных прививать своих питомцев.
"Очаги этого заболевания периодически регистрируются среди диких и домашних животных на всей территории полуострова. Ежегодно по поводу укусов животных в Крыму за медицинской помощью обращаются около 6,5 тысячи человек, из них более тысячи получают курс антирабических прививок", - говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что возбудитель бешенства передается со слюной больного животного. Чаще всего болеют собаки, кошки, лисы, волки, енотовидные собаки, грызуны, реже — коровы, лошади, овцы и свиньи.
"Для человека опасен не только укус, но и попадание слюны больного животного на поврежденную кожу (ссадины, царапины) или на слизистые оболочки глаз, носа и рта. Животное, укусившее человека, необходимо изолировать и наблюдать у ветеринарного врача в течение 10 дней", - предупредили в Центре гигиены.
Чтобы защититься от этого смертельного заболевания, необходимо избегать контактов с дикими животными, даже если они выглядят спокойным и миролюбивым. Это такде нужно объяснить детям.
"Если вы стали свидетелем необычного поведения животного или обнаружили труп дикого зверя, не прикасайтесь к нему", - подчеркивают в ведомстве.
При любом укусе, царапине или если попала слюна животного, необходимо срочно обратиться в травматологический пункт. Лекарства от бешенства не существует, спасти жизнь может только своевременная вакцинация. Курс вакцины составляет шесть уколов: в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90-й дни.
В Центре гигиены и эпидемиологии также напомнили, что владельцы домашних животных обязаны ежегодно прививать их против бешенства, это можно сделать бесплатно. При появлении у животного обильного слюнотечения, изменения поведения, судорог или затрудненного глотания, немедленно нужно обратиться к ветеринару.
Председатель Госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов ранее рассказал, что в Крыму за пять месяцев выявили 28 случаев бешенства у животных. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Рост заболеваемости бешенством среди диких и домашних животных, по его словам, связан с попаданием на полуостров зараженных лис с территории Херсонской области, где слабо организована вакцинация и не хватает ветеринарных специалистов
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Бешенство в КрымуЦентр гигиены и эпидемиологии в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаЗдоровьеБезопасность
 
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