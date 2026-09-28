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Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина
Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина
23-летний сирота из Крыма не может получить положенное ему по закону жилье. Молодой человек обратился за помощью в приемную председателя Следкома России... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T21:29
2026-09-28T21:29
крым
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
жилье
жилье в крыму
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. 23-летний сирота из Крыма не может получить положенное ему по закону жилье. Молодой человек обратился за помощью в приемную председателя Следкома России Александра Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте", сообщает официальный канал СК РФ.Крымчанин сообщил, что компетентными органами своевременно не приняты меры для постановки его на учет для обеспечения жилыми помещениями.Сейчас молодой человек живет в здании бывшего общежития, не оборудованном индивидуальными санузлами и кухонными помещениями, а в зимний период в нем также отсутствует отопление.Следком по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.Ранее сообщалось, что сирота из Евпатории не может получить жилье - дело находится на контроле СК России. В 2018 году девушка принята на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы, порядковый номер в специализированной очереди увеличился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма
Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина

Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина

21:29 28.09.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. 23-летний сирота из Крыма не может получить положенное ему по закону жилье. Молодой человек обратился за помощью в приемную председателя Следкома России Александра Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте", сообщает официальный канал СК РФ.
Крымчанин сообщил, что компетентными органами своевременно не приняты меры для постановки его на учет для обеспечения жилыми помещениями.
"С соответствующим заявлением он обратился самостоятельно после достижения 23-летнего возраста. В настоящее время ему отказывают во включении в специализированную очередь, ссылаясь на несвоевременную подачу документов, а также на факт предоставления ему ранее служебного жилья по месту работы", - отметили в СК.
Сейчас молодой человек живет в здании бывшего общежития, не оборудованном индивидуальными санузлами и кухонными помещениями, а в зимний период в нем также отсутствует отопление.
Следком по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Ранее сообщалось, что сирота из Евпатории не может получить жилье - дело находится на контроле СК России. В 2018 году девушка принята на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы, порядковый номер в специализированной очереди увеличился.
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КрымАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЖильеЖилье в КрымуОбществоНовости Крыма
 
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