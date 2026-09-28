https://crimea.ria.ru/20260928/sirote-iz-kryma-otkazyvayut-v-predostavlenii-zhilya--delo-u-bastrykina-1159765406.html

Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина

Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина

23-летний сирота из Крыма не может получить положенное ему по закону жилье. Молодой человек обратился за помощью в приемную председателя Следкома России... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T21:29

2026-09-28T21:29

2026-09-28T21:29

крым

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

жилье

жилье в крыму

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. 23-летний сирота из Крыма не может получить положенное ему по закону жилье. Молодой человек обратился за помощью в приемную председателя Следкома России Александра Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте", сообщает официальный канал СК РФ.Крымчанин сообщил, что компетентными органами своевременно не приняты меры для постановки его на учет для обеспечения жилыми помещениями.Сейчас молодой человек живет в здании бывшего общежития, не оборудованном индивидуальными санузлами и кухонными помещениями, а в зимний период в нем также отсутствует отопление.Следком по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.Ранее сообщалось, что сирота из Евпатории не может получить жилье - дело находится на контроле СК России. В 2018 году девушка принята на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы, порядковый номер в специализированной очереди увеличился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма