https://crimea.ria.ru/20260928/simonyan-obratila-vnimanie-na--rezultaty-poiska-v-yandekse-na-zapros-o-kryme--1159776202.html

Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме

Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "России 1" обратила внимание на тот факт, что поисковик... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T19:15

2026-09-28T19:15

2026-09-28T19:15

маргарита симоньян

новости

международная медиагруппа "россия сегодня"

крым

яндекс

интернет

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/03/1121318867_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_afdad46267fadf9e67c75d7badbf9c4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "России 1" обратила внимание на тот факт, что поисковик отечественной компании "Яндекс", ранжируя ответы на запрос, выдает антироссийскую пропаганду. Симоньян рассказала, как захотела уточнить для себя информацию о том, сколько человек погибли в Крыму во время событий в 2014-м году. В итоге на запрос - "сколько человек погибли во время воссоединения Крыма с Россией в 2014-м году" - ресурс выдает статью под названием "Захват Крыма".Она подчеркнула, что в России по новому законодательству "введена серьезная цензура", в частности, в таких вопросах, как пропаганда ЛГБТ*, курения и прочего. Кроме того, по ее словам, жестко соблюдается маркировка 12+, 16+ на телевидении, когда речь идет об информационном продукте."Вот эти ограничения строжайше соблюдаются. С дикими штрафами, если ты попробовал их не соблюсти. А то, что до сих пор вражеские ресурсы, вражескую пропаганду шарашат в ответ на любой вопрос и на любой запрос - почему это не контролируется никем? Вот этого я не могу понять", – сказала она.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", крым, яндекс, интернет