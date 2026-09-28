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Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме
Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "России 1" обратила внимание на тот факт, что поисковик... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T19:15
2026-09-28T19:15
2026-09-28T19:15
маргарита симоньян
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "России 1" обратила внимание на тот факт, что поисковик отечественной компании "Яндекс", ранжируя ответы на запрос, выдает антироссийскую пропаганду. Симоньян рассказала, как захотела уточнить для себя информацию о том, сколько человек погибли в Крыму во время событий в 2014-м году. В итоге на запрос - "сколько человек погибли во время воссоединения Крыма с Россией в 2014-м году" - ресурс выдает статью под названием "Захват Крыма".Она подчеркнула, что в России по новому законодательству "введена серьезная цензура", в частности, в таких вопросах, как пропаганда ЛГБТ*, курения и прочего. Кроме того, по ее словам, жестко соблюдается маркировка 12+, 16+ на телевидении, когда речь идет об информационном продукте."Вот эти ограничения строжайше соблюдаются. С дикими штрафами, если ты попробовал их не соблюсти. А то, что до сих пор вражеские ресурсы, вражескую пропаганду шарашат в ответ на любой вопрос и на любой запрос - почему это не контролируется никем? Вот этого я не могу понять", – сказала она.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", крым, яндекс, интернет
Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме
Симоньян возмутилась результатами поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "России 1" обратила внимание на тот факт, что поисковик отечественной компании "Яндекс", ранжируя ответы на запрос, выдает антироссийскую пропаганду.
Симоньян рассказала, как захотела уточнить для себя информацию о том, сколько человек погибли в Крыму во время событий в 2014-м году.
"Мне казалось, что два человека погибли во время крымских событий, но на всякий случай, чтобы в эфире четко все сказать, я зашла проверить. И первую ссылку, которую мне выдает "Яндекс", – "Википедия"... Даже не выдает свою вот эту краткую информацию, он не хочет связываться с Крымом", – поделилась Симоньян.
В итоге на запрос - "сколько человек погибли во время воссоединения Крыма с Россией в 2014-м году" - ресурс выдает статью под названием "Захват Крыма".
"Она так называется –"Захват Крыма". Дальше - "именно в 2014-м году с "захватом" Крыма Россия начала необъявленную войну с Украиной" и все остальное... Послушайте, люди добрые, это наш Яндекс! Ну я понимаю, что это выдает Google или еще кто-то. Но это наш Яндекс!.. Кто-то может мне объяснить просто – какого рожна?" –прокомментировала Симоньян.
Она подчеркнула, что в России по новому законодательству "введена серьезная цензура", в частности, в таких вопросах, как пропаганда ЛГБТ*, курения и прочего. Кроме того, по ее словам, жестко соблюдается маркировка 12+, 16+ на телевидении, когда речь идет об информационном продукте.
"Вот эти ограничения строжайше соблюдаются. С дикими штрафами, если ты попробовал их не соблюсти. А то, что до сих пор вражеские ресурсы, вражескую пропаганду шарашат в ответ на любой вопрос и на любой запрос - почему это не контролируется никем? Вот этого я не могу понять", – сказала она.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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