https://crimea.ria.ru/20260928/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-254-bespilotnika-nad-regionami-rossii-1159755775.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России

В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом, а также акваториями Черного и... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T09:13

2026-09-28T09:13

2026-09-28T09:13

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве уточнили, что БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Днем в воскресенье дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260928/v-kieve-i-oblasti-porazheny-tsentry-obrabotki-dannykh-i-voennyy-aerodrom-1159754854.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя