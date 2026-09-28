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Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом, а также акваториями Черного и... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T09:13
2026-09-28T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве уточнили, что БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Днем в воскресенье дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя
Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России

За ночь силы ПВО ликвидировали 254 беспилотника над Крымом и другими регионами России

09:13 28.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 27 сентября до 08.00 мск 28 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 254 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве уточнили, что БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Днем в воскресенье дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ.
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