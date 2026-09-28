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Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник в Крыму Сибирский антициклон и влияние Черноморского циклона приведут к усилению ветра. Временами дожди, в южных и восточных районах сильные,... РИА Новости Крым, 28.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму Сибирский антициклон и влияние Черноморского циклона приведут к усилению ветра. Временами дожди, в южных и восточных районах сильные, вероятны грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов ночью, а днем поднимутся до +17...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник в Крыму ожидаются дожди и усиление холодного ветра