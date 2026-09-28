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Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник в Крыму Сибирский антициклон и влияние Черноморского циклона приведут к усилению ветра. Временами дожди, в южных и восточных районах сильные,... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T00:01
2026-09-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму Сибирский антициклон и влияние Черноморского циклона приведут к усилению ветра. Временами дожди, в южных и восточных районах сильные, вероятны грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов ночью, а днем поднимутся до +17...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260927/glaz-buri-nad-krymom-vernetsya-li-babe-leto-na-poluostrov--prognoz-na-nedelyu-1159715495.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник в Крыму ожидаются дожди и усиление холодного ветра

00:01 28.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму Сибирский антициклон и влияние Черноморского циклона приведут к усилению ветра. Временами дожди, в южных и восточных районах сильные, вероятны грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в горах +8…+13, днем +17…+22, в горах +12…+16 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +18...+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов ночью, а днем поднимутся до +17...+21.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сибирский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
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21:48Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий
21:33Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
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