https://crimea.ria.ru/20260928/shtorm-idet-na-krym-v-gotovnosti-k-vozmozhnym-podtopleniyam-aeromobilnaya-gruppirovka-1159758044.html

Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка

Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка

В Крыму в течение трех дней ожидаются ливни и сильный ветер. В связи с объявленным в регионе штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T11:01

2026-09-28T11:01

2026-09-28T11:01

погода в крыму

штормовое предупреждение

подтопления

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/10/1144971686_0:373:719:777_1920x0_80_0_0_eab96e786f7c3df4060de8996d582b39.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в течение трех дней ожидаются ливни и сильный ветер. В связи с объявленным в регионе штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.С 28 по 30 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. Возможны подтопления территорий.По словам Павлюченко, региональным Центром управления в кризисных ситуациях организовано взаимодействие по выявлению происшествий – подтоплений, падения деревьев и других.Жителей и гостей Крыма призывают при возникновении происшествий оперативно сообщать по телефонам 101 или 112.Ранее сообщалось, что в понедельник в Крыму Сибирский антициклон и влияние Черноморского циклона приведут к усилению ветра. Температура воздуха на полуострове ночью составит +13...+18, днем +17...+22 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделюСмертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгода

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, штормовое предупреждение, подтопления, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым