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Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка
Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка
В Крыму в течение трех дней ожидаются ливни и сильный ветер. В связи с объявленным в регионе штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T11:01
2026-09-28T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в течение трех дней ожидаются ливни и сильный ветер. В связи с объявленным в регионе штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.С 28 по 30 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. Возможны подтопления территорий.По словам Павлюченко, региональным Центром управления в кризисных ситуациях организовано взаимодействие по выявлению происшествий – подтоплений, падения деревьев и других.Жителей и гостей Крыма призывают при возникновении происшествий оперативно сообщать по телефонам 101 или 112.Ранее сообщалось, что в понедельник в Крыму Сибирский антициклон и влияние Черноморского циклона приведут к усилению ветра. Температура воздуха на полуострове ночью составит +13...+18, днем +17...+22 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделюСмертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгода
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РИА Новости Крым
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96
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Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка

В Крыму подготовили аэромобильную группировку в связи с возможными подтоплениями

11:01 28.09.2026
 
© МЧС РоссииПожарная машина
Пожарная машина
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в течение трех дней ожидаются ливни и сильный ветер. В связи с объявленным в регионе штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.
С 28 по 30 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. Возможны подтопления территорий.

"Приведена в готовность аэромобильная группировка. В местах, подверженных подтоплениям, спланирована работа оперативных групп", – рассказал он.

По словам Павлюченко, региональным Центром управления в кризисных ситуациях организовано взаимодействие по выявлению происшествий – подтоплений, падения деревьев и других.
Жителей и гостей Крыма призывают при возникновении происшествий оперативно сообщать по телефонам 101 или 112.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Крыму Сибирский антициклон и влияние Черноморского циклона приведут к усилению ветра. Температура воздуха на полуострове ночью составит +13...+18, днем +17...+22 градусов.
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