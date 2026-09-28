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Штамп за пиво с рыбой: как россиянин продавал прописку в Сочи - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Штамп за пиво с рыбой: как россиянин продавал прописку в Сочи
Штамп за пиво с рыбой: как россиянин продавал прописку в Сочи - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Штамп за пиво с рыбой: как россиянин продавал прописку в Сочи
В Сочи 50-летний местный житель прописал у себя в квартире 28 человек за пиво с рыбой. Об этом сообщили в УВД по Сочи в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T22:29
2026-09-28T22:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Сочи 50-летний местный житель прописал у себя в квартире 28 человек за пиво с рыбой. Об этом сообщили в УВД по Сочи в своем канале в МАКС.Уточняется, что мужчина зарегистрировал у себя 28 граждан, но фактически жилье им не предоставлял. В отношении сочинца возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантовИз России депортировали около 100 тысяч мигрантовВ Севастополе женщина заплатит крупный штраф за прописку 13 мигрантов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сочи, краснодарский край, кубань, мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия, нелегальные мигранты
Штамп за пиво с рыбой: как россиянин продавал прописку в Сочи

Штамп в паспорт в обмен на пиво и рыбу: в Сочи раскрыта схема с "резиновой" квартирой

22:29 28.09.2026
 
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Сочи 50-летний местный житель прописал у себя в квартире 28 человек за пиво с рыбой. Об этом сообщили в УВД по Сочи в своем канале в МАКС.
"50-летний местный житель организовал в своей квартире фиктивную регистрацию. Прайс-лист был гибким: три тысячи рублей с человека или "символическая" плата в виде астраханской рыбы и нескольких бутылок пива", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина зарегистрировал у себя 28 граждан, но фактически жилье им не предоставлял. В отношении сочинца возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района.
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СочиКраснодарский крайКубаньМВД по Краснодарскому краюНовостиПроисшествияНелегальные мигранты
 
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