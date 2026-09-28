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Шквалистый ветер накроет Севастополь – предупреждение МЧС

Шквалистый ветер накроет Севастополь – предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Шквалистый ветер накроет Севастополь – предупреждение МЧС

Сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в вторник. Об опасной погоде предупреждают в МЧС города. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T13:55

2026-09-28T13:55

2026-09-28T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в вторник. Об опасной погоде предупреждают в МЧС города.В этой связи спасатели просят не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, не выходить в море и в горы, и по возможности отказаться от дальних поездок.В Крыму также действует штормовое предупреждение. 28, 29, 30 сентября ожидаются дожди, а в южных и восточных сильные. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Энергетики Крыма из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябреШторм в Севастополе: как город справляется с последствиями разгула стихии"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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