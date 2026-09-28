https://crimea.ria.ru/20260928/shest-detskikh-kulturnoprosvetitelskikh-tsentrov-khotyat-otkryt-v-krymu-1159769638.html

Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму

Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму

В 2027 году в Крыму планируют открыть шесть детских культурно‑просветительских центров. Работы проведут в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T20:24

2026-09-28T20:24

2026-09-28T20:24

реализация нацпроектов в крыму

семья

нацпроект "семья"

культура

дети

крым

новости крыма

юрий гоцанюк

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159769336_0:130:2496:1534_1920x0_80_0_0_b63f5f91960da4cdc954e95a2a1a9044.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В 2027 году в Крыму планируют открыть шесть детских культурно‑просветительских центров. Работы проведут в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщила пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка."Кроме того, еще две библиотеки - в Армянске и Первомайском районе - получат обновленную инфраструктуру и новые форматы работы с посетителями", – отметили в пресс-службе.Там добавили, что всего в 2027 году в рамках нацпроекта "Семья" поддержку на развитие и модернизацию получат 10 учреждений Крыма.Ранее сообщалось, что новый четырехэтажный Дом культуры, который строится в городе Старый Крым, готов на 72 процента. В планах на этот год было ввести в эксплуатацию Крымский центр детского театрального искусства, отреставрировать Дачу Стамболи и особняк Мазировой, а также завершить капремонт Музея боевой славы Ленинского района и библиотеки в Гаспре, добавил премьер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ремонтируют исторические дома в центреПрезидентский фонд культурных инициатив откроет офис в СевастополеЗа 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реализация нацпроектов в крыму, семья, нацпроект "семья", культура, дети, крым, новости крыма, юрий гоцанюк