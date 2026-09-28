Рейтинг@Mail.ru
Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/shest-detskikh-kulturnoprosvetitelskikh-tsentrov-khotyat-otkryt-v-krymu-1159769638.html
Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
В 2027 году в Крыму планируют открыть шесть детских культурно‑просветительских центров. Работы проведут в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T20:24
2026-09-28T20:24
реализация нацпроектов в крыму
семья
нацпроект "семья"
культура
дети
крым
новости крыма
юрий гоцанюк
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159769336_0:130:2496:1534_1920x0_80_0_0_b63f5f91960da4cdc954e95a2a1a9044.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В 2027 году в Крыму планируют открыть шесть детских культурно‑просветительских центров. Работы проведут в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщила пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка."Кроме того, еще две библиотеки - в Армянске и Первомайском районе - получат обновленную инфраструктуру и новые форматы работы с посетителями", – отметили в пресс-службе.Там добавили, что всего в 2027 году в рамках нацпроекта "Семья" поддержку на развитие и модернизацию получат 10 учреждений Крыма.Ранее сообщалось, что новый четырехэтажный Дом культуры, который строится в городе Старый Крым, готов на 72 процента. В планах на этот год было ввести в эксплуатацию Крымский центр детского театрального искусства, отреставрировать Дачу Стамболи и особняк Мазировой, а также завершить капремонт Музея боевой славы Ленинского района и библиотеки в Гаспре, добавил премьер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ремонтируют исторические дома в центреПрезидентский фонд культурных инициатив откроет офис в СевастополеЗа 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159769336_139:0:2358:1664_1920x0_80_0_0_96c072d3b37f2ac0cd32bc91ada6892b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реализация нацпроектов в крыму, семья, нацпроект "семья", культура, дети, крым, новости крыма, юрий гоцанюк
Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму

В 2027 году в Крыму планируется открыть шесть детских культурно‑просветительских центров

20:24 28.09.2026
 
© Пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия ГоцанюкаШесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
© Пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В 2027 году в Крыму планируют открыть шесть детских культурно‑просветительских центров. Работы проведут в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщила пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.
Уточняется, что новые пространства для чтения, занятий творчеством и совместного отдыха родителей с детьми появятся в Симферополе (на базе библиотеки им. А.П. Гайдара и Центрального музея Тавриды), Алуште (в Партенитской библиотеке), Феодосии (в Музее‑заповеднике "Киммерия М.А. Волошина" и детской библиотеке) и Бахчисарайском районе (в библиотеке села Красный Мак).
"Кроме того, еще две библиотеки - в Армянске и Первомайском районе - получат обновленную инфраструктуру и новые форматы работы с посетителями", – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что всего в 2027 году в рамках нацпроекта "Семья" поддержку на развитие и модернизацию получат 10 учреждений Крыма.
Ранее сообщалось, что новый четырехэтажный Дом культуры, который строится в городе Старый Крым, готов на 72 процента. В планах на этот год было ввести в эксплуатацию Крымский центр детского театрального искусства, отреставрировать Дачу Стамболи и особняк Мазировой, а также завершить капремонт Музея боевой славы Ленинского района и библиотеки в Гаспре, добавил премьер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре
Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
За 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств
 
Реализация Нацпроектов в КрымусемьяНацпроект "Семья"КультурадетиКрымНовости КрымаЮрий Гоцанюк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:29Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина
21:12Зачем Трамп предложил Китаю покупать оружие США
21:04В Джанкое и Армянске начинают продажу топлива в дневное время
20:59Россия опережающими темпами наращивает атомную генерацию
20:48Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:48Столица помогает столице: как идет реализация программы Москвы в Крыму
20:35Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР
20:24Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
20:12Путин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главное
20:09Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады
19:50Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
19:44В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией
19:38Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10
19:35Юбилей зарождения российской государственности - где и как отметят дату
19:20Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой
19:15Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме
19:09В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине
18:55Турист застрял в ловушке на скалах Фиолента в Севастополе
18:35Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира
18:28Российские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве
Лента новостейМолния