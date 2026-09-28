Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
В 2027 году в Крыму планируется открыть шесть детских культурно‑просветительских центров
© Пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия ГоцанюкаШесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
© Пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В 2027 году в Крыму планируют открыть шесть детских культурно‑просветительских центров. Работы проведут в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщила пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.
Уточняется, что новые пространства для чтения, занятий творчеством и совместного отдыха родителей с детьми появятся в Симферополе (на базе библиотеки им. А.П. Гайдара и Центрального музея Тавриды), Алуште (в Партенитской библиотеке), Феодосии (в Музее‑заповеднике "Киммерия М.А. Волошина" и детской библиотеке) и Бахчисарайском районе (в библиотеке села Красный Мак).
"Кроме того, еще две библиотеки - в Армянске и Первомайском районе - получат обновленную инфраструктуру и новые форматы работы с посетителями", – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что всего в 2027 году в рамках нацпроекта "Семья" поддержку на развитие и модернизацию получат 10 учреждений Крыма.
Ранее сообщалось, что новый четырехэтажный Дом культуры, который строится в городе Старый Крым, готов на 72 процента. В планах на этот год было ввести в эксплуатацию Крымский центр детского театрального искусства, отреставрировать Дачу Стамболи и особняк Мазировой, а также завершить капремонт Музея боевой славы Ленинского района и библиотеки в Гаспре, добавил премьер.
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