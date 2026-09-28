https://crimea.ria.ru/20260928/seriynomu-manyaku-dali-pozhiznennoe-za-ubiystva-v-moskve-i-oblasti-1159759440.html

Серийному маньяку дали пожизненное за убийства в Москве и области

Серийному маньяку дали пожизненное за убийства в Москве и области - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Серийному маньяку дали пожизненное за убийства в Москве и области

В Московской области за серию убийств молодых девушек к пожизненному заключению приговорен 50-летний серийный убийца. Об этом сообщили в Следкоме РФ. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T11:47

2026-09-28T11:47

2026-09-28T11:47

убийство

приговор

закон и право

московская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Московской области за серию убийств молодых девушек к пожизненному заключению приговорен 50-летний серийный убийца. Об этом сообщили в Следкоме РФ.В 2002 году, находясь в Московском регионе на обучении, мужчина совершил ряд убийств, сопряженных с изнасилованиями. Он нападал на девушек в темное время суток, наносил повреждения, после которых они не могли двигаться, затем совершал сексуальное насилие и убивал, рассказали в СК.Первые преступления он совершил на территории Бабушкинского района Москвы, убив за несколько месяцев трех девушек. Следующей жертвой стала абитуриентка московского колледжа, которую он убил в лесопарке Подольска. Затем в один день он убил двух девушек в городе Пушкино в центральном городском парке, а спустя некоторое время там же совершил нападение на мужчину. В последующем он продолжил свои нападения на девушек на северо-востоке Москвы, убив двоих. Десятое убийство он совершил недалеко от студенческого общежития в Химках, напав на учащуюся Московского государственного института культуры из Республики Перу. После убийства иностранки обвиняемый уехал обратно в Новосибирскую область.Отмечается, что на протяжении долгих лет убийства оставались нераскрытыми. Однако в июле 2024 года при изучении архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах молодых девушек, был установлен признак серийности, что послужило основанием для возобновления расследования и последующего задержания ранее судимого жителя Новосибирской области."На допросе мужчина подтвердил свою причастность ко всем преступлениям, подробно рассказав о деталях совершенных им убийств", - уточнили в Следкоме.Кроме этого, с 2020 года обвиняемый совершал в Новосибирской области преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы, предварительно склоняя ее к употреблению алкоголя.Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя Сакского района будут заочно судить за изнасилование, совершенное 11 лет назад. Фигурант выехал за пределы Российской Федерации и объявлен в розыск. Уголовное дело для заочного рассмотрения направлено в Евпаторийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, приговор, закон и право, московская область, новости