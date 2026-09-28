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Российских стрелков допустили к международным соревнованиям
Российских стрелков допустили к международным соревнованиям - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Российских стрелков допустили к международным соревнованиям
Российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых Международной конфедерацией практической стрельбы (IPSC), под своим национальным флагом РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T14:18
2026-09-28T14:18
2026-09-28T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых Международной конфедерацией практической стрельбы (IPSC), под своим национальным флагом с января 2027 года. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.Он поздравил всех спортсменов и любителей практической стрельбы в России с полноценным восстановлением допуска на международные турниры.Дегтярев напомнил, что Россия вступила в IPSC в 1998 году. В 2006 году была создана Федерация практической стрельбы России, которая проводит национальные чемпионаты и участвует в международных турнирах. IPSC не признана МОК, но входит в Альянс независимых признанных членов спортивных организаций, который помогает спортивным федерациям получить признание и продвинуться к интеграции в олимпийское движение.Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука ранее принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов и официальных лиц. Российские спортсмены и команды теперь могут выступать под своими национальными символами на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка РоссииКрымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга РоссииПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию
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россия, новости, стрельба, михаил дегтярев, спорт
Российских стрелков допустили к международным соревнованиям
Российским стрелкам разрешили участвовать в международных соревнованиях с флагом
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых Международной конфедерацией практической стрельбы (IPSC), под своим национальным флагом с января 2027 года. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.
"50-я Генеральная Ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы большинством голосов разрешила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в соревнованиях IPSC уровней III-V под флагами своих национальных сборных, и это решение вступает в силу 1 января 2027 года", – написал Дегтярев.
Он поздравил всех спортсменов и любителей практической стрельбы в России с полноценным восстановлением допуска на международные турниры.
"У России большой вес в этом спорте, IPSC возглавляет российский спортсмен и международный общественный деятель Виталий Крючин", – добавил министр.
Дегтярев напомнил, что Россия вступила в IPSC в 1998 году. В 2006 году была создана Федерация практической стрельбы России, которая проводит национальные чемпионаты и участвует в международных турнирах. IPSC не признана МОК, но входит в Альянс независимых признанных членов спортивных организаций, который помогает спортивным федерациям получить признание и продвинуться к интеграции в олимпийское движение.
Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука ранее принял решение
о снятии ограничений с российских спортсменов и официальных лиц. Российские спортсмены и команды теперь могут выступать под своими национальными символами на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира.
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