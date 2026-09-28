https://crimea.ria.ru/20260928/rossiyskikh-strelkov-dopustili-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniyam-1159767514.html

Российских стрелков допустили к международным соревнованиям

Российских стрелков допустили к международным соревнованиям - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Российских стрелков допустили к международным соревнованиям

Российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых Международной конфедерацией практической стрельбы (IPSC), под своим национальным флагом РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T14:18

2026-09-28T14:18

2026-09-28T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых Международной конфедерацией практической стрельбы (IPSC), под своим национальным флагом с января 2027 года. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.Он поздравил всех спортсменов и любителей практической стрельбы в России с полноценным восстановлением допуска на международные турниры.Дегтярев напомнил, что Россия вступила в IPSC в 1998 году. В 2006 году была создана Федерация практической стрельбы России, которая проводит национальные чемпионаты и участвует в международных турнирах. IPSC не признана МОК, но входит в Альянс независимых признанных членов спортивных организаций, который помогает спортивным федерациям получить признание и продвинуться к интеграции в олимпийское движение.Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука ранее принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов и официальных лиц. Российские спортсмены и команды теперь могут выступать под своими национальными символами на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка РоссииКрымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга РоссииПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, новости, стрельба, михаил дегтярев, спорт