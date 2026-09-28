Рейтинг@Mail.ru
Российских стрелков допустили к международным соревнованиям - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/rossiyskikh-strelkov-dopustili-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniyam-1159767514.html
Российских стрелков допустили к международным соревнованиям
Российских стрелков допустили к международным соревнованиям - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Российских стрелков допустили к международным соревнованиям
Российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых Международной конфедерацией практической стрельбы (IPSC), под своим национальным флагом РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T14:18
2026-09-28T14:18
россия
новости
стрельба
михаил дегтярев
спорт
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159766464_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_674764bd3160475f08156615b88b01de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых Международной конфедерацией практической стрельбы (IPSC), под своим национальным флагом с января 2027 года. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.Он поздравил всех спортсменов и любителей практической стрельбы в России с полноценным восстановлением допуска на международные турниры.Дегтярев напомнил, что Россия вступила в IPSC в 1998 году. В 2006 году была создана Федерация практической стрельбы России, которая проводит национальные чемпионаты и участвует в международных турнирах. IPSC не признана МОК, но входит в Альянс независимых признанных членов спортивных организаций, который помогает спортивным федерациям получить признание и продвинуться к интеграции в олимпийское движение.Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука ранее принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов и официальных лиц. Российские спортсмены и команды теперь могут выступать под своими национальными символами на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка РоссииКрымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга РоссииПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159766464_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c661fc999db7d0f3a14a595607953c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, стрельба, михаил дегтярев, спорт
Российских стрелков допустили к международным соревнованиям

Российским стрелкам разрешили участвовать в международных соревнованиях с флагом

14:18 28.09.2026
 
© Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев / МАКССпортсмены и любители практической стрельбы в России
Спортсмены и любители практической стрельбы в России
© Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев / МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, проводимых Международной конфедерацией практической стрельбы (IPSC), под своим национальным флагом с января 2027 года. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.
"50-я Генеральная Ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы большинством голосов разрешила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в соревнованиях IPSC уровней III-V под флагами своих национальных сборных, и это решение вступает в силу 1 января 2027 года", – написал Дегтярев.
Он поздравил всех спортсменов и любителей практической стрельбы в России с полноценным восстановлением допуска на международные турниры.
© Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев / МАКССпортсмены и любители практической стрельбы в России
Спортсмены и любители практической стрельбы в России
© Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев / МАКС
Спортсмены и любители практической стрельбы в России
"У России большой вес в этом спорте, IPSC возглавляет российский спортсмен и международный общественный деятель Виталий Крючин", – добавил министр.
Дегтярев напомнил, что Россия вступила в IPSC в 1998 году. В 2006 году была создана Федерация практической стрельбы России, которая проводит национальные чемпионаты и участвует в международных турнирах. IPSC не признана МОК, но входит в Альянс независимых признанных членов спортивных организаций, который помогает спортивным федерациям получить признание и продвинуться к интеграции в олимпийское движение.
Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука ранее принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов и официальных лиц. Российские спортсмены и команды теперь могут выступать под своими национальными символами на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольские альпинисты стали призерами Кубка России
Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России
Паралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию
 
РоссияНовостиСтрельбаМихаил ДегтяревСпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:07В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от менингококка
14:52Украинец улетел от мобилизации в Молдавию на параплане
14:40России придется заняться денацификацией Украины после СВО – Киселев
14:18Российских стрелков допустили к международным соревнованиям
14:16ВТБ: переход к открытому банкингу потребует мер защиты
14:08Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный эксперт
13:55Шквалистый ветер накроет Севастополь – предупреждение МЧС
13:46Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации
13:32Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии
13:21Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России
13:00Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ
12:48В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
12:3523 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство
12:24Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР
12:15Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"
12:04Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта
11:59Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах
11:47Серийному маньяку дали пожизненное за убийства в Москве и области
11:38Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму
11:24Крым и Севастополь получат 64 млн на социальную газификацию
Лента новостейМолния