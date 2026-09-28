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Российские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве
Российские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Российские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T18:28
2026-09-28T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве разбит центр обработки данных компании "Укртелеком", сообщает Минобороны РФ.Кроме того, при переходе морем поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие грузы военного назначения в порт Одесса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по РоссииАрмия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, киев, удары по украине, министерство обороны рф
Российские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве
Российские войска нанесли удар по центру обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве